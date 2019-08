Fyllekjøring til sjøs må straffes hardere

Saken oppdateres.

Blir du tatt med promille opp til 1,2, får du et forelegg på 6000 kroner. Du må ut med 4000 kroner mer om promillen din bikker 1,2. Fengselsstraff blir først aktuelt om du har mer enn 1,5 i promille.

Det betyr at båtførere rett og slett kan være direkte fulle bak roret, uten å måtte i fengsel. Og selv om bøter på 6000 og 10 000 kroner svir, så svir det ikke nok.

Kjører du bil, der promillegrensen er lavere enn til sjøs, er også straffenivået et helt annet. Du mister lappen i minst ett år om du blir tatt med over 0,5 i promille. Du får også betinget fengsel, og en bot på cirka 1,5 ganger månedslønnen din. Samme bot venter om promillen er over 1,2. I tillegg straffes du med fengsel i minst 14 dager og førerkortet forsvinner i minst to år.

Også båtførere som blir tatt for promillekjøring, bør få bøter ut fra egen inntekt. Det kan også diskuteres om de i tillegg bør risikere å miste førerkortet til bil. Det kan virke avskrekkende på dem som tenker at «én øl til kan vel ikke skade».

Allerede med en promille på 0,8 er føreren påvirket av alkohol. KrFs gjentatte forslag om å senke grensen til 0,2 – slik den er på veien – har blitt nedstemt av stortingsflertallet. Ett av argumentene mot strengere regler er at den lange kystlinja og mangel på ressurser allerede gjør det vanskelig å håndheve regelverket.

I Nyhetsmorgen på NRK tirsdag brukte Høyres Tom-Christer Nilsen samme argument da han skjøt ned forslag om strengere bøter eller tap av førerkort. Ifølge han vil respekten for regelverket «blir enda mindre» når folk vet at det er vanskelig å håndheve. Samtidig mener han at hovedoppgaven nå er å få folk til å respektere dagens grense.

Argumentasjonen henger ikke sammen. Strengere straffereaksjoner kan jo nettopp bidra til større respekt for grensene. Det kan heller ikke være et argument i seg selv at sjansen for å bli tatt en liten. I så fall kan vi droppe både promillegrenser og fartsgrenser i grisgrendte strøk på land der én politipatrulje skal dekke enorme områder. De som kjører båt i fylla, setter liv i fare. Da må overtredelser straffes hardere.