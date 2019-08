Ni tips til nye studenter

Tiden er overmoden for at kommunen går fra utredning til handling om Olavshallen.

Engasjer deg i studentmiljøet: Studentersamfundet er landets største studentsamfunn, og skal ha mye av æren for Trondheims popularitet som studentby. Jobber du frivillig der, er sjansen stor for at du får venner for livet og verdifull erfaring du ikke får på lesesalen.

Bruk byen: Selv om det skjer utrolig mye spennende i det runde, røde huset, har byen mer å by på. Drikk byens beste kaffe på Baklandet, ta en sykketur og nyt en lunsj på Ladekaia og sjekk utsikten fra Kvilhaugen gård.

Ignorer været: Vi må være ærlige. Det er mye skitvær i Trondheim. Kjøp deg ei regnjakke du trives i, og trøst deg med at sola kan komme tilbake like kjapt som den forsvant.

Ut på tur: En tur i marka gjør underverker for både fyllenerver og eksamensnerver. Bymarka er mest kjent, men bor du øst i byen er også Estenstadmarka verdt en tur. Fine skiløyper begge steder.

Dra på Lerkendal: Uansett om du elsker eller hater fotball, bør få med deg en RBK-kamp på Lerkendal. Her får du sjansen til å se sindige trøndere klikke i vinkel på dommeren og klemme sidemannen når Rosenborg scorer. Om RBK-hatet er sterkt, kan du alltids heie på bortelaget.

Bli venn med en trondhjemmer: De holder seg kanskje med sin gamle gjeng, men du bør likevel prøve å infiltrere lokalbefolkninga. En venn fra byen kan nemlig bidra med så mangt: Foreldre som inviterer på hjemmelaget middag og kjentfolk med bil og henger til låns. Dessuten gir det deg noen å bo hos når du en gang i framtida skal besøke din gamle studieby.

Se mer av Trøndelag: Ta hurtigbåten til Hitra, lei ei hytte og dra på fisketur. Eller lån bilen til broren til din innfødte venn og ta Den gyldne omvei i vakre Inderøy.

Test ut lokale sportsgrener: Hørt om basse? Det er utrolig hvor artig en kan ha det med en ball av oppklipte sykkelslanger og hvite ringer på asfalten. Har du et kritt kan du spille det overalt (også her kommer den innfødte vennen godt med, for han eller hun kan reglene).

Les Adresseavisen: Vi holder deg oppdatert på hva som skjer i din nye by.