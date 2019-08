Vi trenger en plan mot islamofobi og annet hat

Tiden er overmoden for at kommunen går fra utredning til handling om Olavshallen.

Saken oppdateres.

Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier til avisa Vårt Land at han er åpen for å vurdere en slik plan. Det samme er kulturminister Trine Skei Grande (V). Utspillet får bred støtte fra blant annet Islamsk Råd Norge. Handlingsplaner fjerner ikke hatet i seg selv, men de er med på å bevisstgjøre oss om problemet og kan bidra til å gjøre det lettere for oss alle å imøtegå hatefulle ytringer der de dukker opp.

LES OGSÅ: Terroristsiktede levde anonymt for lokalbefolkningen i Rissa

Det gjenstår fortsatt mye etterforskning for å kartlegge hvorfor 21 år gamle Philip Manshaus bestemte seg for å angripe Al-Noor Islamic Centre. Mandag ble siktelsen mot han utvidet til også å omfatte terror. I tillegg er han siktet for drap på sin stesøster.

For å bekjempe hat, hatretorikk og hatefulle ytringer og handlinger, er det avgjørende å få klarhet i hva det var som drev han til å angripe. Denne gangen var det et muslimsk trossamfunn som ble utsatt for angrep, men hatet i samfunnet begrenser seg ikke til islamofobi. En handlingsplan må foreslå tiltak mot islamhatet vi ser bre seg, samtidig må den også være et redskap i kampen mot rasime, homofobi, jødehat, kvinnehat og andre former for hat og aggresjon som øker i den offentlige debatten.

LES OGSÅ: - Han snakket om den ariske rase, og at vi måtte ta vare på den

Det er all mulig grunn til å bli bekymret over debattklimaet, retorikken og hatet som i stadig større grad ser ut til å prege det offentlige ordskiftet. Våre fremste politikere har et særlig ansvar for å bekjempe slike hatefulle holdninger.

Vi støtter statsminister Erna Solberg (H), som ved inngangen til valgkampen minnet politikerne om å ta et oppgjør med slike holdninger og ikke snakke velgere etter munnen når de møter noen som uttaler seg urimelig og sprer hat om muslimer eller andre.

LES OGSÅ: Skolen hadde formell samtale med terrorsiktet etter at elev ytret bekymring

Ytringsfriheten gir oss stor takhøyde for å si hva vi mener og til å kritisere forhold vi misliker i samfunnet. Men den gir ingen rett til å spre hat og frykt som vi ser i neste omgang kan inspirere til vold og terror.

LES OGSÅ: Philip Manshaus møtte forslått i retten