Uanstendig utspill fra finansministeren

- Et sjokk for Ap som styringsparti

Saken oppdateres.

Tre uker etter at en høyreekstrem nordmann angrep en moské i Bærum med mål om å drepe så mange som mulig, velger Frp-leder Siv Jensen å børste støv av begrepet «snikislamisering». Jensen viser til episoden da kronprinsen gjestet den rammede al-Noor-moskeen for å vise sin respekt for trossamfunnet som ble angrepet 10. august.

Kronprins Haakon håndhilste på alle i rommet, men tre kvinner tok ikke imot hånden hans. I stedet hilste de med hånden til hjertet og nikket. Bildet av kronprinsens ustrakte hånd som ble hengende i lufta, gjør inntrykk. Det er ikke rart at mange reagerte og syntes det var frekt. Det har heller ikke manglet på utspill der det slås fast at i Norge er det vanlig høflighet å håndhilse, uansett kjønn.

I etterkant har moskeen sagt unnskyld til kronprinsen. Som NRK fortalte i fjor, har det høyeste organet for muslimer i Europa sagt ja til håndhilsning på tvers av kjønn, noe de fremste muslimske lederne i Norge også støtter. De siste årene har det vært flere eksempler på at krav om religiøs særbehandling avvises. Sykepleiere må servere svin til de eldre. Lærere må håndhilse. Uansett religion.

Lite tyder altså på at aksepten for håndhilsenekt brer om seg i norsk offentlighet. Men Siv Jensen er likevel bekymret. I kronikken trekker hun også fram at Irans utenriksminister nektet å håndhilse på kvinnelige politikere da han gjestet Stortinget samme dag som kronprinsen gjestet moskeen. «Godtar vi at personer nekter å håndhilse på det motsatte kjønn, godtar vi religiøse særkrav. Det er snikislamisering», skriver Jensen.

Hun unngår å nevne hvorfor kronarvingen besøkte nettopp den moskeen. Ikke et ord om at han var der for å vise støtte til dem som ti dager tidligere hadde blitt angrepet av en bevæpnet mann som hatet muslimer. Heldigvis ble han overmannet før han rakk å gjennomføre planen om å skyte og drepe muslimer.

Hatet bak angrepet er en langt større trussel mot det norske samfunnet og våre verdier, enn at tre kvinner ikke tok kronprinsens hånd. Likevel velger landets finansminister å rette oppmerksomhet mot påstått snikislamisering av Norge. Det er langt mer respektløst enn å trykke hånda mot hjertet som hilsen.