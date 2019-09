En pallplass Norge bør skjemmes av

Åpner sin andre restaurant i Trondheim på under et halvt år

Saken oppdateres.

Det er en pallplass vi bør skjemmes kraftig over. Undersøkelsen er gjort av analysebyrået YouGov. Der er 30 000 mennesker i 28 ulike land spurt om de mener klimaet på jorden forandrer seg og om det er menneskelig aktivitet som er hovedårsaken til forandringene.

Riktignok mener det store flertallet, også i Norge, at det foregår klimaendringer som helt eller delvis skyldes menneskelig aktivitet, men Norge, USA og Saudi-Arabia skiller seg ut ved at store deler av befolkningen er skeptiske. Åtte prosent av de spurte i Norge svarer at klimaforandringene overhodet ikke skyldes oss mennesker. Bare USA har en større andel som avviser at mennesker har noe med klimaforandringene å gjøre. Folk i India er dem som i størst grad mener at klimaendringer skjer som en følge av menneskelig aktivitet.

Undersøkelsen viser et klart skille mellom øst og vest. Befolkningen i vestlige land er mest skeptiske og har minst tro på at klimaendringer vil ha store konsekvenser for oss alle.

Det er skuffende og underlig at så mange nordmenn stikker hodet i sanden og nekter å ta inn over seg dokumenterte fakta om klimaendringer og menneskelig aktivitet. Vi lever i en opplyst del av verden hvor vi baserer vår kunnskap og handlinger på vitenskapelige funn. Samtidig lever vi på en del av kloden der klimaendringer ennå ikke preger hverdagen vår i samme grad som i andre deler av verden. Det kan være årsaken til at så mange av oss velger å se en annen vei når alarmklokkene ringer.

Når en stor del av befolkningen i den rike, vestlige verden nekter å ta innover seg klimaendringene, kan det fort føre til det blir vanskeligere å skape et grønt skifte. Det er avgjørende at nettopp disse landene går foran for å snu utviklingen.