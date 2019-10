Kan ikke ligge på været i to år og vente på skilsmissen

Saken oppdateres.

Vi er enige i mye av kritikken av regionreformen både når det gjelder planlegging og gjennomføring, men nå har Stortinget fått den reformen de har bedt om. Å reversere sammenslåingen av fylker om to år dersom de rødgrønne overtar regjeringsmakten, er å rygge inn i framtida og holde tusenvis av ansatte på pinebenken. Det er ingen tjent med, uansett hvor oppkonstruert regioner som Viken og Troms og Finnmark fremstår.

Løpet er kjørt, og nå må politikere og ansatte heller jobbe for å få regionene til å fungere. Denne uka ga de rødgrønne som nå skal styre Viken, beskjed om at de vil oppløse de tvangssammenslåtte regionene dersom de kommer til makten om to år. Sammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud til Viken med 1,2 millioner innbyggere og ti tusen ansatte, har fått mye kritikk. Hele sammenslåingen av de tre fylkene virker ulogisk og planløs. Også storfylket Troms og Finnmark kan bli oppløst om de rødgrønne får viljen sin.

Hovedproblemet, og noen vil hevde det tragiske med alle reformene regjeringene har satt i gang, er at de ikke er sett under ett for omstillingen av hele sektoren. Det ligger ingen klar nasjonal strategi bak. Det hadde vært naturlig å starte med å spørre hva vi ønsker med reformene og hva gevinsten er ?

I stedet har vi fått en rekke sammenslåinger av kommunale, fylkeskommunale og statlige etater. Flere av dem har vært nødvendige, men dette har ikke vært godt nok forankret eller kommunisert. Denne svakheten har ikke minst Sp utnyttet til det fulle, og slik det ligger an nå vil de rødgrønne overta regjeringsansvaret i 2021. Signalet de gir om å oppløse Viken, Troms og Finnmark, er ikke gjennomtenkt.

Arbeidet med å slå fylkene sammen er godt i gang, ny infrastruktur og strategier legges. Storfylkene kan ikke ligge på været i to år og vente på å bli oppløst. Det blir svindyrt, og det vil også være juridisk utfordrende.

Regjeringen hadde håpet på at alle ville se til «Trøndelagsmodellen». Trøndelag var to fylker med beslektet identitet, relativt like kommuner og en storby. Den felles identiteten mangler i andre deler av landet. Det gjenstår å se om regionene kan overta flere statlige oppgaver og bli regionale lokomotiv. Starten er ikke lovende, men det er uansett for seint og for kostbart å snu.

