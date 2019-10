Regjeringen går rett vei, men med for små skritt

Saken oppdateres.

– Det skal bli dyrere å forurense, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen, da han presenterte deler av statsbudsjettet i Trondheim mandag formiddag. Regjeringen har lagt opp til at CO₂-avgiften skal økes med fem prosent, til 544 kroner per tonn, neste år. I tillegg foreslås det at avgiften skal prisjusteres i årene som kommer.

Fem prosent for 2020 er en lav økning sett i sammenheng med de utfordringene vi står foran. I tillegg skal bilistene skjermes for den økte avgiften gjennom at andre avgifter reduseres. At bilistene unngår økt CO₂-avgift gjennom et slik budsjettgrep, er et merkelig signal å sende i en tid der vi må kjøre mindre bil.

Dersom regjeringen hadde valgt en raskere opptrapping av avgiftene, ville effekten økt. I budsjettet skriver regjeringen selv at dersom utslippene øker slik den beregnede fremskrivingen viser, ligger vi an til at klimautslippene er høyere enn de ambisjonene regjeringen har satt seg for årene som kommer. Det i seg selv burde ha ført til at tiltakene som settes inn hadde vært sterkere.

Likevel er det flere grønne tiltak i budsjettet som regjeringen skal ha ros for. Elbil-fordelene skal videreføres ut stortingsperioden. Det er med på å sikre at enda flere velger nullutslippsløsninger i årene som kommer. Det settes også av penger til økt fortgang i å få på plass flere utslippsfrie hurtigbåter og ferjer. Det vil å endre transportsektoren i riktig retning. Styrking av Enovas arbeid med å redusere klimautslipp er også tiltak som er viktig for å snu utviklingen i riktig retning.

Trønder- og Meråkerbanen får 100 millioner kroner for å begynne å elektrifisere strekningen. Det er et godt klima- og samferdselsprosjekt i Trøndelag. Men 100 millioner til elektrisk tog er bare en liten del av kostnadsrammen på 2,2 milliarder kroner. Skal toget gjennom Trøndelag bli en klimavinner og føre til mindre biltrafikk, må regjeringen få opp farten i årene som kommer.

