Debatt om oljepolitikk? Ja takk

Skal havområdene nord i Barentshavet vernes? Skal skatteregimet for oljebransjen endres? Tidligere har få turt eller ønsket å stille disse spørsmålene høyt i Høyre. Nå vil enkelte i partiet ta debatten. Forutsigbart nok har Frp allerede anklaget Høyre for å sende «farlige signaler». At regjeringas største parti tar en åpen diskusjon om hva de mener om Norges viktigste næring, er ikke farlig. Det er bra. Norsk oljepolitikk bør ikke være ei hellig ku.

Som ellers i klimadebatten er det ungdommen som leder an. Unge Høyre har vedtatt at ti prosent av havområdene i Norge skal vernes. Områdene utenfor Lofoten, Mørebankene og Svalbard trekkes fram som aktuelle. Også Henrik Asheim, finanspolitisk talsperson og nestleder i programkomiteen, sier til Klassekampen partiet må ha en «ærlig diskusjon om naturverndelen».

Ungdomspartiet vil diskutere mer enn vern. De vil også se på skattereglene. I dag tar staten 78 prosent av regningen for oljeselskaper som leter etter olje uten å gå med overskudd. Også stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) vil ha en kritisk gjennomgang av leterefusjonen og andre ordninger, skriver Klassekampen. Samtidig: Dagens oljepolitikk står fortsatt sterkt i Høyre, og forslag om å verne områder vil møte tøff motstand. Uansett er det en styrke for partiet at de nå tar debatten. Om verden skal nå klimamålene, må etterspørselen etter olje ned. Det skulle bare mangle at ikke også Høyre tar et nytt blikk på vilkårene for bransjen.

I Politisk kvarter på NRK P2 onsdag sa FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud at Høyre sender farlige signaler til en næring som trenger forutsigbarhet. Men at en bransje trenger forutsigbarhet, betyr ikke at all politikk som angår den er hugget i stein. Her er vi enig med Unge Høyres nestleder Ola Svenneby som sier «det Bjørn-Kristian kaller vingling, kaller jeg politikkutvikling».

I denne politikkutviklinga kommer Høyre til å møte seg selv i døra, for kritikken de nå får fra Frp ligner mye på den de selv har gitt Ap. Det har de godt av. Norge skal gjennom et grønt skifte. Da kan ikke oljepolitikken fredes, heller ikke i landets to største partier.