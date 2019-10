Adresseavisen mener

Vi beskytter oss ikke godt nok på nett

I tidligere tiår tenkte mange nordmenn at det er politiet, Forsvaret og Sivilforsvaret som tar seg av landets sikkerhet. Det var opp til myndighetene å sørge for at vi var trygge. I dag har hver og en av oss et mye større ansvar for sikkerheten.