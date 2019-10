Klokt av Fellesforbundet å beholde EØS-avtalen

Saken oppdateres.

Et flertall i det mektige flertall i det mektige Fellesforbundet har vedtatt å utrede alternativer til EØS-avtalen. Det betyr at Norges forhold til EU igjen blir aktuelt, selv om mindretallet som vil si opp avtalen, ikke fikk gjennomslag. Dermed kan Arbeiderpartiet og regjeringen foreløpig puste lettet ut. EØS-avtalen har svakheter, men den er helt avgjørende for norsk eksportnæring og vårt forhold til vår desidert viktigste samarbeidspartner, EU.

Det var knyttet stor spenning til om det største fagforbundet i privat sektor ville få flertall på landsmøtet. Avstemningen viste at EØS-motstanden ikke var fullt så stor som mange spådde. Det ble en klar seier for de som ville beholde EØS-avtalen, men det er likevel et signal om at vår handelsavtale med EU er satt på dagsorden. En offentlig utredning, slik flertallet krever, er et vedtak for å vinne tid og legge press på regjeringen om å stramme inn på billig utenlandsk arbeidskraft og sosial dumping.

EØS-avtalen sikrer Norge fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked med 500 millioner mennesker. Avtalen er ikke minst viktig for Trøndelag med en stor oppdrettsnæring, som er avhengig av fri markedsadgang til EU.

At flertallet i Fellesforbundet vil utrede om det finnes bedre alternativer til EØS-avtalen, vil neppe lykkes. Derimot er det lett å forstå frustrasjonen over at arbeidsinnvandringen har utfordret norsk arbeidsliv. Men utfordringene om sosial dumping må løses gjennom nasjonal politikk og ikke sette vår viktigste handelsavtale i fare.

Senterpartiet, SV og Rødt har programfestet utmelding av EØS, og de tre vil legge press på Ap ved et eventuelt regjeringssamarbeid i 2021. Dersom også LO går inn for EØS-utmelding, vil Norge bli kastet ut i en usikker og dramatisk situasjon. Brexit og handelskrigen mellom USA og Kina skaper allerede nok usikkerhet og press på norsk eksport.

Det er liten grunn til å tro at Norge vil få en bedre avtale enn britene får når de forlater EU, slik blant andre Sp mener. Derfor er vedtaket i Fellesforbundet viktig for å beholde vårt tette forhold til EU. Avtalen sikrer også at vi kan reise fritt i de 28 EU-landene, studere og arbeide. Det må vi ikke sette på spill.

