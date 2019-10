Sunne barn er også fellesskapets ansvar

Karl-Gunnar veide 120 kg for fire år siden. Nå hylles han for «utenkelig» prestasjon

Vi blir tjukkere, også barna våre. Fra 1990 til 2016 økte overvekten blant norske barn og unge med 42 prosent, viser en ny Unicef-rapport. Overvekt kan føre til fedme, fedme betyr dårligere helse, og helseproblemer koster samfunnet enorme summer. Når flere ungdommer rammes av fedme, faller også flere utenfor arbeidslivet. En strengere markedsføringslov, mer bevissthet hos familien og matvarebransjen samt mer tverrfaglig forebygging, kan bremse den uheldige utviklinga.

Selv om foreldre må sørge for at ungene spiser sunt, er det ikke nok å heve en moralsk pekefinger og be dem ta mer ansvar. Selv om vi vet at det er viktig å spise sunt, er det ikke alltid like lett å følge kostholdsrådene. Samfunnet har endret seg. Vi er mer stillesittende, vi stimuleres til å spise og handle mer mat. Vektoppgangen blant voksne vært så stor siden 80-tallet, at det i dag er normalt å være overvektig, viser Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Når voksne blir tyngre, er det ikke unaturlig at neste generasjon også blir det. Utviklinga med overvektige barn har riktignok stabilisert seg etter ei forverring for noen år tilbake. Samtidig ser det ut til at flere ungdommer blir tyngre. Omtrent 25 prosent norske ungdommer har overvekt og fedme. Unicef mener oppgangen skyldes at unge er overeksponert for usunn mat. Fetende mat markedsføres mer, og det er enkel tilgang til billig hurtigmat og sukkerholdig drikke. En mulighet er å stramme inn markedsføringsloven og sikre at matvarebransjen i større grad tar vare på barns rett til helse når de reklamerer.

For at ungene skal bli sunnere, må flere dra lasset sammen. Vi må påvirke barn og unges nærmiljø med hensyn til mat og fysisk aktivitet. Hvis flere fikk skolemat, kunne det ha bedret kostholdet for barn som blir feilernært hjemme. Hvis ansatte i skole og barnehage får enda mer kompetanse, er det lettere å nå alle samfunnslag. I Finland lyktes byen Seinäjoki med å halvere andelen med overvektige femåringer over noen år. Der ble både offentlige tjenester og foreldrene involvert. Resultatet var sunnere mat både i skole, barnehage og hjemme.