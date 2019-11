Forbud mot politisk reklame er feil medisin

Mathilde (26): - Går det an, av og til, å velge venner over «burde og skulle»?

Saken oppdateres.

Det var før helga at Twitter-sjef Jack Dorsey gjorde det kjent at selskapet nå innfører et globalt forbud mot betalt politisk reklame. Selskapet, som i lang tid har blitt anklaget for å tillate spredning av falske nyheter, mener et slikt forbud vil være et effektivt middel mot stadig mer sofistikerte måter å manipulere mennesker på. Målet er å bedre tonen i den offentlige debatten.

Sosiale medier, som Facebook og Twitter, har et ansvar for å forhindre spredning av falske nyheter og hatretorikk. Men et generelt forbud mot betalt politisk innhold utfordrer ytringsfriheten og muligheten for å skape engasjement for politiske saker på nye medieplattformer. For en gangs skyld er vi enige med Trump-administrasjonen, som mener forbud er en dårlig løsning. I stedet for et forbud mot politisk reklame, som rammer alle, må sosiale medier heller sørge for å bygge mer solide forsvarsverk mot falske nyheter, også falske nyheter som fremstår som politiske annonser. Når mektige private selskaper sensurerer politiske budskap, begir de seg ut på en vanskelig vei.

Politiske budskap, også de som ulike politiske interessegrupper betaler for, skaper engasjement og debatt. Slike annonser på nett er blitt en del av stemmene i det offentlige ordskiftet og kan bidra til økt engasjement rundt viktige politiske spørsmål. Et forbud på internett, samtidig som politiske annonser er tillatt i trykte medier, virker som et lettvint løsning på utfordringene som de sosiale mediene står midt oppe i.

Her hjemme er det forbudt mot reklame for livssyn og politiske budskap på TV. Forbudet gjelder ikke for radio, aviser eller sosiale medier og podkaster. Bakgrunnen er at kapitalsterke grupper vil få større muligheter enn andre til å markedsføre sitt budskap. Dette er en bestemmelse som tiden har løpt fra. Sosiale medier har i dag langt større rekkevidde enn tradisjonell TV. Løsningen er likevel ikke å innføre reklameforbud på flere plattformer. Det skaper større problemer enn det løser.