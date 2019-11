Høyre overreagerer på oljefond-utspill

Saken oppdateres.

Jonas Gahr Støre mener at verdens største fond, Statens pensjonsfond utland, populært kalt oljefondet, skal investere mer i fornybare selskaper. Ap-lederen sa også under Zero-konferansen i Oslo denne uka at vi må venne oss til at oljefondet er et politisk redskap. Det fikk statsministeren og Høyre til å tenne på alle plugger. Vi mener det er overtenning av Høyre når Erna Solberg beskriver Støres utspill som «kjempefarlig».

De siste 20 årene har oljefondet investert i 10 000 selskaper, blant annet innenfor tobakk, våpen og kull. Politikerne har gitt beskjed om at fondet ikke lenger skal engasjere seg i disse områdene - i tråd med oljefondets etiske regelverk. Fondets viktigste formål er å investere oljeformuen i langsiktige, forutsigbare selskaper og sørge for å maksimere utbyttet. Det skal sikre fremtidige pensjoner i Norge. I dag investerer oljefondet inntil én prosent av fondets verdi, som i dag er på over ti tusen milliarder kroner, i fornybare selskaper.

Sprengkraften i Støres utspill er derfor verken at oljefondet skal investere i fornybare selskaper eller at politikerne kan ytre seg om investeringsprofilen. Kritikken fra Høyre går på i hvilken grad oljefondet skal være et politisk verktøy - det vil si i hvor stor grad politikerne kan blande seg inn i fondets investeringsvalg. Spørsmålet blir derfor om fondet skal ta større risiko når det investerer i fornybare selskaper fordi klima er viktigere enn hva som gir størst avkastning. Her er Støre mer vag, selv om han sier at klimaet er det viktigste og mest langsiktige formålet vi kan investere i.

Nå vil det uansett være slik at selskaper som i framtida satser på klimaløsninger, er de selskapene som trolig vil være mest attraktive for investorene. Få vil lenger satse penger på gammeldags teknologi. Vi mener det ikke er kjempefarlig når Støre foreslår at oljefondet i første omgang bør øke investeringene til to prosent av fondet på klimavennlig selskaper. Det er ikke å gamble med fondet å tenke i mer klimavennlig retning, slik Høyre frykter. Oljefondet vil i framtida trolig investere i mye mer enn to prosent i slike selskaper. Helt uavhengig av politiske signaler.