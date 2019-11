Kritikkverdig at de brukte Frode Berg

Saken oppdateres.

Det vil fortsatt ta lang tid før norsk offentlighet får høre hele historien om hva som faktisk har skjedd i Frode Berg-saken. Siden det handler om hemmelige tjenester, vil vi kanskje aldri få full innsikt i alle fakta. Likevel kan det ikke være noen tvil om at det var Etterretningstjenesten som fikk ham til å reise til Russland flere ganger. Berg forsøkte etter hvert å trekke seg, men sa under sin pressekonferanse tirsdag kveld at han ble presset til å fortsette.

Spørsmålet som melder seg etter det vi vet, er hvorfor i all verden E-tjenesten valgte å bruke en mann som Berg. Han var i mange år grenseinspektør ved den norsk-russiske grensen i Sør-Varanger, og russisk etterretning har derfor hatt godt kjennskap til ham. Han har mange russiske venner, og i Kirkenes har han vært aktiv i arbeidet med å skape bedre kontakt mellom nordmenn og russere.

E-tjenesten burde regnet med at russisk etterretning fulgte godt med på en slik mann. Vanlig logikk tilsier at folk som Berg ikke kan brukes til å utføre hemmelige tjenester i Russland. Men merkelig nok var det nettopp det som skjedde. Vi bør få svar på hvorfor.

LES OGSÅ: Lørdag kveld landet han i Norge

Mange vil nok innvende at han var naiv da han sa ja til å utføre det han kaller en vennetjeneste for en bekjent som han visste arbeidet for E-tjenesten. De feilene E-tjenesten har gjort, er likevel mye alvorligere. Ansvaret i denne saken ligger hos dem.

Den alvorlige feilvurderingen de gjorde da de brukte Berg, førte til at han og E-tjenesten gikk rett i ei felle russisk etterretning hadde satt opp. Slik kunne Russland innkassere en verdifull propagandaseier.

LES OGSÅ: Broren i Trondheim fikk beskjed via TV

Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene skal nå granske saken. Selv om vi ikke kan få vite alt, er en grundig gjennomgang helt nødvendig. Vi håper det kommer fram opplysninger som kan overbevise innbyggerne her i landet om at E-tjenesten ikke er amatører. Det vi vet om Frode Berg-saken så langt, gir dessverre inntrykk av at de har gjort alvorlige feil.