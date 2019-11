Godt at AtB lytter til frustrerte passasjerer

Saken oppdateres.

I sommer fikk Trondheim landets mest miljøvennlige og moderne busspark, og et nytt rutenettverk hadde premiere 3. august. Selv om oppslag i tradisjonelle medier, kampanjer i sosiale medier og folkemøter kan gi inntrykk av at det nye tilbudet er elendig, har omleggingen vært tilfredsstillende for mange.

For noen er imidlertid kollektivtilbudet blitt dårligere, og det er fullt forståelig at de blir forbanna og frustrerte. Når transporten går mindre smidig med færre avganger og lengre reisetid, ødelegger det flyten i hverdagen. Busspassasjerer som bor i Klæbu og randkommunene Melhus, Stjørdal og Malvik, er blant dem som er misfornøyde, og det har vært god grunn til å lytte til dem.

At alle skal bli 100 prosent fornøyde, er umulig. Likevel ser det ut til at AtB prøver sitt beste, og fra 20. januar er det gjort en rekke endringer i rutetilbudet. Det betyr at AtB holder det de tidligere har lovet: De er villige til å gjøre endringer og skru på maskineriet. Med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra publikum og egne erfaringer, blir det flere tidligere morgenavganger med metrobussen, elbusslinje til Trondheim Spektrum og flere avganger til og fra Væretrøa, Melhus og Malvik. Et nytt kollektivknutepunkt ved City Syd – Tillerterminalen – er også ferdig.

Selv om det bare skulle mangle, skal selskapet ha honnør for at de legger seg i selen for å bedre tilbudet. Det er ikke gjort i en håndvending å endre ruter når de samtidig skal ta hensyn til infrastruktur, de ulike bussene, ansattes turnus og kravet om at klimagassutslippene ikke skal øke. Det er også oppløftende at AtB sier de kontinuerlig jobber med å heve kvaliteten. Samtidig er det viktig at publikum skiller mellom «skit og painnkak», for å bruke den trønderske omskrivingen av «skitt og kanel». Skal tilbudet bli bedre, er det viktig responsen bygger på fakta. Det er for eksempel en myte at det har blitt færre bussavganger, antall avganger har økt med 30 prosent.

