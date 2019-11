Vi trenger en ny debatt om EU-medlemskap

– Om jeg hadde lest det jeg leste om meg selv i mediene, hadde jeg også tenkt at dette var en gal manns tale

28. november 1994 sa et klart flertall nei til at Norge skulle bli medlem av EU. Det gjorde vi også i folkeavstemningen i 1972. Hele fire ganger har Norge vært på vei inn i EU. To ganger sa folket nei, og to ganger var det medlemsland i EU som satte en stopper for planene. I stedet fikk vi EØS-avtalen. Den har sikret oss tilgang til EUs indre marked, mulighet til å reise fritt innenfor EU og gir oss handelsbetingelser på lik linje med EU-landene. EØS-avtalen åpner dørene inn til EU, men griper også inn i norske lover på en rekke områder. Noe Nav-skandalen viser med tydelighet.

EØS-avtalen har vært bra for Norge, men er ingen fullgod løsning på vårt forhold til Europa. Den ble snekret sammen i en tid da EU-landene strakk seg langt for å få den på plass. Ingen regnet med at den skulle bli en permanent løsning, men en avtale som la forholdene til rette for at flere land skulle tre inn i EU. Slik ble det ikke for Norge.

NTNU-professor Lise Rye har skrevet bok om Norges forhold til EU. Hun sier til tidsskriftet Gemini at EØS-avtalen var en viktig årsak til at Norge stemte nei til EU-medlemskap i 1994. Markedsadgang, som var ja-sidens hovedargument for at Norge måtte inn i EU, var allerede på plass.

Vi endte opp med en avtale som er bra for landet, men som ikke gir oss innflytelse. Nå vil krefter i Norge endre eller skrote avtalen vi har med EU. Det er en farlig vei å gå. Erfaringene fra britenes forhandlinger med EU gir ingen grunn til å tro at Norge alene kan sikre seg et bedre forhold til EU enn vi allerede har, uten EØS.

Mye har skjedd i EU siden 1994. En rekke nye land har blitt medlemmer. Både ved dannelsen og i dag spiller EU en avgjørende rolle for stabilitet og fred i Europa. I stedet for en debatt om EØS-avtalen, burde vi hatt en ny debatt om et fremtidig norsk medlemskap. Verden er inne i en uforutsigbar tid der USA spiller en helt annen rolle enn før og hvor Russland og Kina er på offensiven. Men den politiske situasjonen i Norge tyder dessverre ikke på at en slik debatt er nært forestående.