Nå må de rødgrønne holde valgløftene

Her fortsetter et snart 800 dager langt RBK-mareritt

Saken oppdateres.

De ulike samarbeidspartnerne i Trondheims-politikken legger nå siste hånd på sine budsjettforslag. I bunnen ligger rådmannens forslag som ble lagt frem tidligere. Flertallet i bystyret, Ap, SV, MDG og Sp, vil over helga legge frem sitt helhetlige forslag til endringer på budsjettet for 2020. Det forslaget vil etter alle solemerker bli den planen Trondheim skal styres etter i denne perioden. Kommunebudsjettet er den viktigste saken bystyret behandler og har stor betydning for oss alle.

Rådmannen, eller kommunedirektøren som det nå heter, la i sitt forslag opp til å utsette opptrappingsplanen i eldreomsorgen. Bystyret har tidligere vedtatt en plan for å skape flere stillinger i omsorgen og vil trappe opp med 20 millioner kroner hvert år. Kommunedirektøren vil sette dette på vent. I en tid der andelen eldre i befolkningen øker, presset på de ansatte i omsorgen er stort og sykefraværet høyt, må vi kunne forvente at politikerne finner penger til å fortsette en slik opptrappingsplan. En utsettelse av planen om å sørge for flere stillinger i eldreomsorgen vil føre til at problemene tårner seg opp i årene som kommer.

Ap gikk til valg på et løfte om gratis SFO. Når et parti gir velgerne sine et slikt løfte, må vi regne med at de følger opp i budsjettforslaget. Vi har lenge sett problemene i byens barnevern og i bo- og aktivitetstilbudet til funksjonshemmede. Også her må flertallet finne mer penger enn i det opprinnelige budsjettforslaget.

Flertallet i Trondheim har til nå vært lite villige til å prøve ut nye driftsformer som kan spare utgifter og skape mer mangfold. Det kommer neppe forslag om å sette tjenester ut på anbud, fornye eller organisere driften på andre måter i år heller. Vi frykter at innsparingene kommer som ostehøvelkutt der det skal kuttes over hele linja.

Det er en dårlig måte å prioritere på.