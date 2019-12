Ureturnerbare asylsøkere bør få jobbe

Saken oppdateres.

Det finnes gode argumenter for at de bør få jobbe mens de er i Norge, og det er verdt å diskutere om dagens lovverk skal endres.

Den pensjonerte biskopen har gjennom en årrekke gitt arbeid til en kvinne fra Eritrea. Hun kan ikke sendes tilbake til hjemlandet. Ureturnerbare har fått endelig avslag på søknaden om opphold i Norge, men kan ikke sendes ut av landet fordi hjemlandet nekter å ta imot borgeren. Det kan være strid om identitet eller opprinnelsesland.

Det er ulovlig å ansette disse asylsøkerne, og politiet har siktet Stålsett, som risikerer fengselsstraff. Han er klar over at han har brutt loven, men hensynet til egen samvittighet har veid tyngre. En lignende sak er tilfellet hvor Arne Viste har formidlet arbeid til 70 asylsøkere uten lovlig opphold. Han er dømt til betinget fengsel, men har anket til lagmannsretten.

Uavhengig av motivet for å gi disse menneskene arbeid, er loven lik for alle. Stålsett og Viste må straffeforfølges som alle andre som bryter loven. Sakene reiser samtidig spørsmålet: Bør asylsøkere med endelig avslag få rett til å jobbe midlertidig? I dag har anslagsvis 3000 asylsøkere i Norge verken rett til arbeid, skolegang eller ordinær helsehjelp. De er låst i en livssituasjon uten framtidsutsikter.

Fram til 2011 var det mulig for ureturnerbare asylsøkere å jobbe, og vi trenger en grundig gjennomgang av lovverket for å se om muligheten kan gjeninnføres. Myndighetene vil få bedre kontroll over denne gruppa hvis de jobber lovlig. Sannsynligvis vil mange færre gå under jorda hvor de tar svart arbeid og står i fare for å bli utnyttet. Et argument mot arbeidstillatelse er at flere kan nekte å reise hjem, flere vil oppholde seg ulovlig, eller nekte å vise sin ekte identitet for myndighetene.

Samtidig er det mulig å stille krav til dem som vil jobbe, slik de gjør i Sverige. Der må ureturnerbare asylsøkere blant annet ha gyldig pass og søke arbeidstillatelse senest 14 dager etter endelig avslag. En midlertidig arbeidstillatelse gjør det mulig for en sårbar gruppe å tjene egne penger til det beste for dem selv og samfunnet.

LES OGSÅ: Nå må de rødgrønne holde valgløftene