Krevende oppgave å samle Nato

Saken oppdateres.

De 29 Nato-landene avsluttet toppmøtet i London med å klappe for seg selv. Nato-sjef Jens Stoltenberg kunne puste lettet ut. Krangel og gjensidige beskyldninger før Nato-møtet, der blant annet den franske presidenten kalte forsvarsalliansen «hjernedød», var langt fra det beste utgangspunktet for 70-årsfeiringen. Nå er det viktig at Nato ikke bare sikrer husfreden, men også blir enige om en politikk som sikrer freden.

Statslederne forlot møtet uten stor dramatikk, men Natos generalsekretær og «vise mann» står foran en svært krevende oppgave med å samle en sprikende allianse. Alle statslederne var enige om at de fortsatt står sammen, og at Nato-paktens artikkel 5 om kollektivt forsvar, «Én for alle, alle for én», står sentralt. Et sterkt Nato er spesielt viktig for Norges sikkerhet, som et lite land med grense til Russland.

Stoltenberg trakk under jubileet frem at Nato har sørget for fred og frihet i medlemsslandene i 70 år. Det har vært perioder som har satt alliansen på prøve, men det er først de siste årene det er stilt spørsmål ved alliansen funksjon og fremtid. Det skyldes blant annet USAs nye utenrikspolitikk og Donald Trumps lunkne holdning til Nato og kravene Trump har stilt til medlemslandenes økonomiske bidrag. Det falt heller ikke i god jord da Trump trakk ut USAs styrker fra Nord-Syria - uten å varsle medlemslandene først.

Dette førte til sterk kritikk fra Frankrikes president Emmanuel Macron, som er lei av Trumps alenegang og stadige krangel om byrdefordelingen. Macron har også stilt spørsmål ved Natos forhold til Russland. I tillegg er flere Nato-land kritiske til Tyrkias opptreden i Syria og landets våpenkjøp i Russland.

Et skritt på veien med å utvikle og styrke Nato, er at statslederne er blitt enige om en felles beredskapsstyrke, der Norge deltar med seks F 35-jagerfly. Den politiske deltakelsen skal styrkes, og forholdet til Kina er nå blitt en faktor i alliansens videre strategi. Stoltenberg skal lede «visemannsgruppen» for å omstille og fornye Nato. Det krever diplomatiske evner og tett kontakt med statslederne. Nato tåler debatt og uenighet om veivalg, men utad må de snakke med én stemme.