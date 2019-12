Tull å hevde at riksrett er kuppforsøk

Saken oppdateres.

Onsdag stemte et flertall i Representantenes hus i USA for å stille landets president, Donald Trump, for riksrett. Trump selv hevder demokratene forsøker å annullere valgseieren hans i 2016. Det er en urimelig påstand.

Vi mener USAs omstridte president har seg selv å takke. Han er tiltalt for to punkter: Maktmisbruk og obstruksjon av Kongressen. Bakgrunnen er et anonymt varsel om at Trump i en telefonsamtale ba Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter, som har sittet i styret i et ukrainsk gasselskap. NRK skriver at kjernen i saken er om Trump brukte militærbistand som brekkstang for å presse Ukraina til å etterforske mannen som kan bli hans motstander i 2020-valget.

Tidligere denne uka sendte Trump et brev til Nancy Pelosi, demokraten som leder Representantens hus. Der kommer han med rasende og usaklige angrep mot både henne og prosessen. Han gjentar påstandene om at han utsettes for en heksejakt og et kuppforsøk. Under debatten onsdag holdt republikanske representanter flammende innlegg til hans forsvar. Én av dem sammenlignet riksrettsprosessen med korsfestingen av Jesus. Andre anklaget demokratene for landsforræderi.

Men å komme til bunns i om presidenten har misbrukt sin makt til å presse en annen stat for å svekke en politisk motstander, er verken kuppforsøk eller forræderi. Det er Kongressens oppgave. Som Justiskomiteens leder, demokraten Jerry Nadler, sier: «Vi må være klar på at ingen, ikke engang presidenten, er over loven.»

Trump blir den tredje amerikanske presidenten i historien som blir stilt for riksrett. Ingen av de to andre, Andrew Johnson og Bill Clinton, ble fjernet fra vervet sitt. Det blir trolig ikke Trump heller. For i Senatet, som skal «dømme» i saken, er det republikansk flertall. Ingenting tyder på at Trumps velgere vender ham ryggen. Selv om demokratene trolig ikke vinner nye velgere på prosessen, er det likevel riktig og viktig å stille presidenten til ansvar for sine handlinger.