Vi ønsker Nidaros velkommen

Regjeringen er sent ute med tiltak for fastlegene

Saken oppdateres.

I kveld klokken 20 får Trondheim en ny medieaktør når den heldigitale byavisa Nidaros lanseres. Bak satsingen står Norges største lokalaviskonsern Amedia. Nettavisa satser i første omgang med en redaksjon på 12 medarbeidere, og den skal være en ren byavis for Trondheim. Adresseavisen hilser denne konkurransen velkommen.

Det er bra at byen får flere nyhetskanaler, og mange vil kanskje mene at det er på tide at Adresseavisen blir utfordret. Men det er ikke slik at Adresseavisen har mediemonopol i Trondheim selv om vi er den dominerende nyhetskanalen i dag. Både NRK lokalt, VG og sosiale medier som Facebook utfordrer oss hver dag på nyhets-, sports- og meningsstoffet.

I tillegg er det en flora av gode lokalaviser i Trøndelag som konkurrerer med oss om de regionale sakene. Det er en konkurranse som er bra, og som gjør at alle mediene som dekker regionen, må skjerpe seg hver eneste dag. Det er denne konkurransen som gjør at alle forhåpentligvis blir litt bedre, til glede for lesere, seere og lyttere.

Det er en stund siden Trondheim hadde to store aviser. Arbeider-Avisa, seinere Avisa Trondheim, ble nedlagt i 1996. Det har vært enkelte forsøk på å etablere og reetablere aviser etter dette. Blant annet Nidaros og et kortvarig forsøk på å puste liv i Arbeider-Avisa. I tillegg har vi flere lokale radiostasjoner. Det har imidlertid vist seg vanskelig å vokse i et stadig tøffere medielandskap. Ikke minst på grunn av en sterk konkurranse fra sosiale medier.

Etableringen av Nidaros viser at de redaktørstyrte mediene fortsatt tør og vil satse på god journalistikk. Det er en tung satsing Amedia gjør i Norges tredje største by, blant annet ved at de også har ambisjoner om å satse på gravende journalistikk. Etter en periode med nedbemanning i redaksjonene, tøffere prioritering av journalistikken og smalere satsing, opplever vi nå at flere medier styrker redaksjonene. Det gjør også Adresseavisen, som med ti nye stillinger styrker vår dekning av Trondheim.

Flere aktører vil gi et bedre og bredere nyhetstilbud til byens befolkning. Vi ønsker derfor Nidaros lykke til.