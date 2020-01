USAs drap kan starte storkrig

Regjeringen er sent ute med tiltak for fastlegene

Saken oppdateres.

USAs likvidering av den iranske militærtoppen Qasem Soleimani og flere irakiske militsledere er en dramatisk utvikling i konflikten i Midtøsten. Iran lover kraftig hevn og Iraks statsminister raser mot USA. NTNU-professor Jo Jakobsen sier til VG at dronebombingen blir oppfattet som en krigserklæring fra USA. Den setter ikke bare amerikanske liv i fare, men kan også ramme allierte land, i ytterste fall også Norge. Vi står derfor overfor en svært alvorlig opptrapping, som i verste fall kan ende i krig.

Reaksjonene har heller ikke latt vente på seg. Ikke bare fra de to berørte landene. Iran, som har mistet en svært sentral general i landets utenrikspolitikk. Irak fordi angrepet skjedde på deres område og tok livet av flere høyere offiserer. USA begrunner likvideringen med at det skal forhindre nye angrep på amerikanske ansatte i regionen. Tidligere i uka ble USAs ambassade i Bagdad angrepet av demonstranter etter at flere militære ble drept i et amerikansk flyangrep.

Også sentrale politikere i det demokratiske partiet i USA har reagert sterk og fordømmer aksjonen. En aksjon som ble iverksatt etter direkte ordre fra president Donald Trump. Lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, frykter en farlig opptrapping med vold. Hun reagerer også kraftig på at Kongressen ikke var varslet før angrepet. Andre demokrater frykter at dette er startskuddet i en storkrig. At republikanske ledere roser Trumps angrep, viser et land som er svært splittet.

Utviklingen i forholdet mellom USA og Iran har det siste året gått i feil retning. USA og de alliertes økonomiske sanksjoner av Iran har rammet landet, og USAs ordkrig med landets ledere har vært kraftig. I juni var det også nær en militærkonflikt da Iran skjøt ned en amerikansk drone over Hormuz-stredet.

Droneangrepet fredag viser at USA er villig til å bruke våpenmakt i konflikten. Iran vil trolig svare med samme mynt, og amerikanske borgere er bedt om å forlate Midtøsten. Det er grunn til å tro at Iran vil angripe amerikanske mål i regionen. Håpet er at partene raskt kommer til forhandlingsbordet, og at det fortsatt er mulig å forhindre en full krig.