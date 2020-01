Et prishopp som neppe frister flere til å ta buss

Her danser Oscar (11) med stjerna fra New York

Bussprisene hos AtB økte fra nyttår. En enkeltbillett gikk opp fra 38 kroner til 40 kroner for en voksen som kjører buss i trondheimsregionen hvis du bruker AtB-appen. To kroner er ikke mye, men det er en stor prosentvis økning. Skal flere fristes til å bruke kollektivtransport, er det et dårlig signal å øke prisene.

For en person som kjører mye buss, er det ikke avskrekkende å betale 835 kroner for et månedskort – selv om også månedskortet har økt med en femtilapp. Å eie og kjøre bil er selvsagt langt dyrere. Samtidig er det et mål at flere skal gå, sykle og busse i Trondheim og omegn. Skal utslippene av klimagasser kuttes slik at vi når nullvekstmålet, er det avgjørende at færre er matpakkekjørere i bil.

Det fører trolig til at flere velger bilen i ruskete vintervær når det koster 80 kroner tur/retur Byåsen-sentrum. Det er samme pris som mellom sentrum og Skaun, som også er innenfor prissone 1. Rimeligere enkeltbilletter i sentrale bystrøk ville trolig fått flere til å begynne å ta buss og muligens bli trofaste brukere. Til sammenligning koster det 36 kroner for en enkeltbillett innenfor sone 1 i Oslo. Sonen omfatter hele T-banenettet.

Midler til kollektivtransport, som kan bidra til å holde bussprisene nede, kommer ikke dalende fra himmelen. Årsaken til at et flertall i fylkestinget før jul vedtok å øke busstakstene, er økonomiske utfordringer. Hvis det ikke ble gjort noe med prisene, ville alternativet vært å kutte rutene med opp mot 10 prosent. Gjennom byvekstavtalen har staten bevilget penger som skal forbedre kollektivtilbudet. Det har ikke ført til at bussen har blitt mer konkurransedyktig når det gjelder billettpris.

Undersøkelser viser at folk flest i Trondheim aksepterer bompenger, hvor satsene fortsatt er relativt lave, og andre tiltak som regulerer privatbilisme. Samtidig må folk ha gode alternativ. Økte takster på inntil seks prosent er neppe det som skal til. I Tyskland er togprisene på Deutsche Bahns intercitytog kuttet for første gang på 17 år, nettopp for å friste flere til å reise miljøvennlig. En del passasjerer kan kjøpe billetter som er 10 prosent rimeligere, skriver The Guardian. Lavere priser, også for dem som reiser nå og da, vil gjøre at bussen føles som et rimeligere og bedre valg enn å ta bilen.