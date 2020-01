Bytt bank hvis du er misfornøyd med renta

- Utrolig trist at de legger ned et slikt tilbud

Saken oppdateres.

Har du penger på bok og er misfornøyd med den renta du får på innskuddet i din bank, så velg en annen bank som tilbyr høyere rente. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at den gjennomsnittlige innskuddsrenta var på vel én prosent i oktober i fjor, nesten to prosentpoeng lavere enn boliglånsrenta, og forskjellen øker. Det er denne rentemarginen bankene tjener penger på, og de siste årene har de tjent godt på naive kunder.

Banknæringen hevder at det er markedet som styrer rentene. Og at det er opp til oss å bruke forbrukermakten, det vil si å velge det beste tilbudet. Dessverre er det et fåtall som bevisst bruker denne makten og flytter pengene mellom banker. Det er helst når kundene skal ta opp store lån, at de velger en bank med det beste tilbudet. På innskudd er ikke kundene like aktive med å flytte pengene sine.

Ifølge Dagens Næringsliv har bankene den største rentemarginen på minst ti år. Mange har også merket at forskjellen mellom utlånsrente og innskuddsrente er blitt svært stor. Det skyldes delvis at renta har vært lav lenge. Og når rentene er lave, er det mindre oppmerksomhet rundt den renta du får på sparepengene dine.

I snitt har vi om lag 275 000 kroner i innskudd. Det er de over 67 år som sparer mest med over 550 000 kroner hver. Det har også bankene fått med seg. Dette er en gruppe som ofte aksepterer betingelsene de får fra sin bank, og derfor sitter et bankbytte langt inne. Vi ser også en tendens til at enkelte banker har høye innskuddsrenter på nye produkter og produkter rettet mot unge, mens de som har pengene på gamle sparekontoer, sitter med svært lave renter. Mange av dem under én prosent for selv ganske store beløp.

Bankene har altså spisset albuene i kampen om unge, prisbevisste kunder med mye lån, og delvis finansiert det med å bruke besteforeldrenes sparekonto for å sikre konkurransekraft. Det er helt feil å si at konkurransen i innskuddsmarkedet fungerer når endring i pris ikke fører til at kundene bytter bank. Vårt råd er derfor at også eldre kunder bør nekte å la seg avspise med lav rente. Bytt heller bank.