Det er på tide å bli kvitt urimelige inkassokrav

Saken oppdateres.

En regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe foreslår endringer i inkassoloven slik at et krav om småpenger ikke skal vokse til store summer.

En slik lovendring er både fornuftig og på høy tid. Ved flere anledninger har vi sett eksempler på at inkassobyråer krever hundrevis av kroner for å kreve inn småbeløp. I dag er loven slik at dersom du for eksempel betaler for sent for en bompassering og glemmer å betale renter for beløpet, kan et inkassobyrå kreve gebyrer som gjør at en liten sum vokser til et krav på flere tusen kroner. Dagens ordning må endres.

Det kan være ulike grunner til at folk ikke betaler regningene sine i tide, men konsekvensene av for sen betaling må stå i sammenheng med forglemmelsen. At et ubetalt beløp på noen kroner vokser til flere tusen når inkassobyråene tar over innkrevingsjobben, er urimelig.

Arbeidsgruppen som har foreslått endringer i loven, går inn for å kutte gebyrene på alle krav som ligger under 500 kroner. Slike krav omfatter i dag mer enn hvert tredje inkassokrav. Ifølge forslaget skal det bli anledning til å sende ut fire purringer og kreve inn et samlet gebyr på 240 kroner, mot 700 kroner i dag. For et krav som betales etter den første betalingsoppfordringen, blir gebyret på 70 kroner mot 350 kroner i dag. Ifølge arbeidsgruppen kan et slikt forslag spare forbrukerne for nærmere to milliarder kroner i året.

Etter at det ble kjent at gruppen foreslår slike endringer, har aksjekursen for flere inkassobyråer falt kraftig på børsen. Det er åpenbart at en slik lovendring vil redusere fortjenesten for inkassoselskapene. Men vi klarer ikke å felle en tåre for selskaper som har gjort det til en forretningsidé å kreve skyhøye gebyrer som ikke står i noe som helst forhold til størrelsen på regningene de krever inn.

Høyre og Frp har allerede signalisert at de er positive til de foreslåtte endringene i inkassoloven. Vi håper på en bred politisk enighet i denne saken, slik at vi får på plass et regelverk som virker mer rettferdig.