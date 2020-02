Bra om Kirken deltar mer i samfunnsdebatten

Saken oppdateres.

Kirken skal være en tydelig, kritisk og konstruktiv stemme, varsler nyansatt preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit (59). Vi setter pris på at mannen som skal være Kirkens frontfigur, er klar på at han og kollegene skal delta aktivt i samfunnsdebatten.

Ikke alle er enige. Det har tidligere ført til sterke reaksjoner når Kirken har kastet seg inn i løpende, politiske debatter. I 2015 meldte daværende stortingspolitiker for Høyre, nåværende olje- og energiminister Tina Bru, seg ut av Kirken etter at to biskoper tok til orde for at mye av oljen burde bli liggende. Samme år brukte Sylvi Listhaug begrepet «godhetstyranni» om Kirkens utspill i innvandringsdebatten.

Frp-politikeren reagerte kraftig på at Tveits forgjenger som preses, Helga Byfuglien, mente det var uverdig av regjeringen å ta av bistandsbudsjettet for å betale for de mange asylankomstene til Norge. - Den norske kirke burde være en kirke for alle, men nå føler man kanskje at det er politikk, og ikke så mye kristendom, som kommer i første rekke, sa Listhaug til NRK den gang.

Det er forståelig at politikere og privatpersoner reagerer når Kirkens representanter flagger et annet syn enn det de har. Kirken skal ikke framstå som et politisk parti, men samtidig kommer vi ikke unna at politikk handler om verdier. Om en biskop mener oljen må bli liggende for å bevare skaperverket, må vedkommende få lov til å si det. Om en prest mener en for streng innvandringspolitikk bryter med nestekjærligheten, må hun få lov til å ytre det.

Samtidig er det viktig at Kirkens representanter unngår å fremstille meningsmotstandere som «dårlige kristne» med et mindreverdig menneskesyn. Det skal være høyt under taket, både i samfunnsdebatten og i debattene som foregår internt i Kirken. Vi håper landets nye preses bidrar til en inkluderende dialog, der alle syn får komme til orde.

Olav Fykse Tveits bakgrunn som generalsekretær i Kirkenes Verdensråd og øverste leder for 350 kirkesamfunn gir ham gode forutsetninger for å fungere som en brubygger mellom ulike miljøer og ulike syn. Vi ønsker han lykke til i den nye jobben.