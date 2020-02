Positivt at Kristiansund ser mot Trøndelag

Saken oppdateres.

Debatten raser på Nordmøre etter at Kristiansund skal utrede om kommunen kan bli en del av Trøndelag. Vi synes initiativet fra baillbyen er interessant og positivt. Det ikke er unaturlig for flere kommuner på Nordmøre å se til Trøndelag. Både Smøla og Aure har også åpnet for at de vil vurdere å bli trøndere.

Ikke alle er like begeistret for flørten fra klippfiskbyen. Skeptikerne nord i Trøndelag frykter at en by med 24 000 innbyggere helt sør i et utvidet fylke vil forrykke balansen i aksen mellom Steinkjer og Trondheim. Kristiansund blir Trøndelags nest største by dersom de bytter fylke. Kristiansunderne vil foretrekke Trondheim som administrasjonsby, men Steinkjer er - og vil fortsatt være - sete for fylkesbyråkratene og Fylkesmannen framover.

Trønder-Avisa spør på kommentarplass om hva vi som trøndere har å hente på å få Kristiansund med på laget. Kommentatoren er også skeptisk til en utvidelse fordi det vil påføre Trøndelag større oppgaver, og de stoler ikke på at det følger penger nok. Vi synes dette er for defensivt. Det bør være en selvfølge at en eventuell utvidelse også finansieres.

Hva har så Trøndelag å hente på en utvidelse sørover? Nordmøringene har tradisjonelt en tilhørighet til Trøndelag. Fram til 1742 het Kristiansund Lille-Fosen og var fram til 1600-tallet ladested for Trondheim. Vi forutsetter at byen ser en merverdi i å bli trøndersk og at flørten nordover ikke er en reaksjon på den langvarige krangelen med romsdalinger om blant annet nytt sykehus.

Flere småkommuner på Nordmøre er redde for at et trøndersk Kristiansund vil bety kroken på døra for Møre og Romsdal som eget fylket. I dag ligger fylket inneklemt mellom et stort Vestland og Trøndelag. Det vil derfor være en styrke for Kristiansund å tilhøre et større og sterkere Trøndelag. En utvidelse kan også bety en ekstra stortingsrepresentant fra Trøndelag. For som fylkesordfører Tore O. Sandvik stadig gjentar: «Vi er altfor få trøndere etter behovet». Så gjenstår det å se om utredningen fører til at nordmøringene kommer hjem.

