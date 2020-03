Turnusforeldre fortjener mer fleksibilitet

To vinmonopol er bra for Midtbyen

Frp i Trondheim ønsker et forsøksprosjekt der fire barnehager rundt om i byen skal ha forskjøvet eller utvidet åpningstid. KrF svarer at arbeidsgiverne heller må legge bedre til rette slik at arbeidsdagen følger barnehagens åpningstid. Vi sier ja takk, begge deler.

I Adresseavisen torsdag fortalte et foreldrepar om at barnehagen åpner for sent til at de kommer på jobb i tide til kl. 07. Om arbeidsdagen åpner samtidig som barnehagen starter, sier det seg selv at regnestykket ikke går opp. Her kan mange arbeidsgivere med fordel være smidige og la de ansatte starte litt senere.

Ikke alle arbeidsplasser har samme mulighet til å være fleksible. Om ei sykehjemsavdeling med døgnbemanning skal gi alle småbarnsforeldre rett til å forskyve arbeidstiden, kan det bli umulig å få turnusen til å gå opp til slutt. Det samme gjelder mange andre typiske kvinnearbeidsplasser som renhold og i varehandelen.

Dermed kan særlig alenemødre bli satt i en vanskelig skvis. Det kan ikke være slik at aleneforsørgere må velge mellom barnehageplass eller arbeid. Det er ikke alle som «bare kan bytte jobb» eller «komme litt senere». Samtidig blir det enten altfor dyrt eller altfor lav bemanning om alle barnehager skal holde åpent fra 06 til 18. Vi synes derfor forslaget fra bystyrerepresentant Johan Nordbøe (Frp) om utvidede åpningstider i utvalgte barnehager, spredt geografisk i kommunen, høres fornuftig ut.

Vi stoler på at den enkelte barnehage og foreldregruppe sørger for retningslinjer som hindrer at barna er i barnehagen fra tidlig morgen til sent på kveld. Mer fleksibilitet for foreldrene må ikke bety flere timer i barnehage for barna.

Fabrikkarbeidere, sykepleiere, renholdere, politifolk, butikkansatte, brøytebilkjørere og andre turnusarbeidere holder samfunnet i gang fordi de jobber når vi andre har fri. Det finnes ingen løsninger som passer alle alltid. Men trondheimspolitikerne bør lytte til forslag som kan gjøre hverdagen lettere for dem som ikke jobber 08 til 16. Det skader ikke å tenke nytt.