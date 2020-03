Riktig at hopprennet i Granåsen går uten publikum

Saken oppdateres.

Det har kommet berettiget kritikk mot regjeringen for uklare og til dels sprikende råd om hvordan lokale helsemyndigheter og folk flest skal håndtere koronaepidemien. Tirsdag reagerte fastleger i Trondheim sterkt på at kommuneoverlegen tillot at hopprennet Raw Air skulle gå som planlagt i Granåsen. Tirsdag ettermiddag anbefalte Helsedirektoratet at alle arrangementer med flere enn 500 personer burde avlyses eller flyttes. Da tok kommunen til vettet og bestemte at hopprennet skulle gå uten publikum i Granåsen. Det var det eneste riktige. Helse må gå foran en folkefest.

Det kan riktignok være lokale forhold som gjør at to arrangementer vurderes ulikt, smittefaren på T-banen til Holmenkollen var en slik vurdering. Men når vi nå ser utviklingen av viruset, blant annet fra Italia, der det spredde seg fra tre smittetilfeller til over ti tusen på relativt kort tid, må vi ta dette på største alvor. Selv med «bare» 5000 tilskuere i Granåsen, ville publikum vært utsatt for smitte. Den sjansen kunne ikke kommunen ta.

Vi har allerede sett flere eksempler på hvordan lokale myndigheter har kommet med ulike råd og tiltak. En kommune i Nord-Norge har stengt skolen selv om de ikke har fått smitten, mens andre kommuner med smitte holder skoler åpne. Kommunelegen på Frosta sier han føler seg alene i sine vurderinger og etterlyser bedre nasjonal støtte. Mange har også lurt på hvorfor et charterfly med norditalienske turister fikk lande i Norge uten at de ble smittekontrollert.

Helseminister Bent Høie (H) redegjorde i Stortinget tirsdag for hvilke beredskapsplaner myndighetene har, hva de har gjort for å møte koronaepidemien så langt og hva de vil gjøre fremover for å hindre at smitten sprer seg. Høie etterlyser en folkedugnad for å bremse spredningen av viruset. 22 000 nordmenn kan bli så dårlige at de havner på sykehus i løpet av året. I dette scenarioet ser myndighetene for seg at over 5000 kan trenge intensivbehandling. Det vil utfordre vårt helsevesen, både lokalt og nasjonalt.

Opposisjonen kritiserer regjeringen for å mangle en tydelig kommunikasjon utad. De etterlyser også mer helhetlig ledelse. Lokale helsemyndigheter fortjener tydeligere føringer nasjonalt for å unngå folkesamlinger som i Granåsen. Nasjonale myndigheter må derfor komme med helt andre råd enn bare å be folk hoste i albuen, vaske hendene og ikke håndhilse.