Norge er i krise, vi må alle ta ansvar

- Jeg synes det er hårreisende at folk i karantene oppsøker et kjøpesenter fullt av folk

Den nye døra er så lav at mange må bøye seg for å gå inn i kapellet

Saken oppdateres.

Tre dødsfall var knyttet til korona. Nå er det avgjørende at befolkningen følger myndighetenes råd og pålegg.

Registreringen av positive koronaprøver gir mindre mening etter hvert som smitten brer om seg. Kriteriene for i det hele tatt å bli testet har blitt strengere. Nå er det kun alvorlig syke med symptomer og personer med samfunnskritiske funksjoner, som blir testet. Det betyr at oversikten over antall bekreftede smittede ikke lenger gir noe klart blide av den reelle smittestatusen i Norge.

Folkehelseinstituttet anbefaler alle som mistenker at de kan være smittet av koronaviruset om å holde seg hjemme for å forhindre ytterligere spredning. Dette gjelder alle som er syke med luftveissymptomer. Det er først ved mer alvorlige symptomer at en bes ta kontakt med fastlege eller legevakt. Vi går dermed inn i en fase der hver enkelt av oss må vurdere vår helsetilstand og sette oss selv i karantene dersom vi mistenker at vi kan være smittet av viruset.

Vi har alle et ansvar for å begrense smittespredning. Helsemyndighetene vurderer løpende situasjonen. Det vil stadig komme nye råd, pålegg og tiltak for å bekjempe epidemien. Det er helt avgjørende at alle setter seg inn i hvilke råd og pålegg som gjelder og følger dem.

Dette er ikke tiden for å gjøre individuelle vurderinger, hvor enn rasjonelle og fornuftige de synes å være. I helga trosset tusenvis myndighetenes innstendige oppfordring om ikke å reise på hytta. Søndag varslet regjeringen at den så seg nødt til å vedta en forskrift som forbyr folk å dra på ei hytte i en annen kommune enn der de bor.

Det er krevende for alle å forholde seg til inngripende tiltak som begrenser bevegelsesfriheten. Da er det særlig beklagelig at helsemyndighetene selv ikke har fulgt dem. Assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen ble unntatt karantene da han kom hjem fra Spania tirsdag i forrige uke. I ettertid viste det seg at han var smittet av korona, hvilket har ført til at store deler av toppledelsen i Helse-Norge nå er satt i karantene.

Om ikke annet illustrerer dette viktigheten i å følge alle retningslinjer som blir gitt.