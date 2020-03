Utbyttefest og bonuser gir et veldig dårlig signal

Mann i 20-årene tatt for råkjøring av UP

Saken oppdateres.

Styret i mange av de største bedriftene foreslår solide utbytter og bonuser til eiere og ledere etter et godt fjorår. Mandag skrev Dagens Næringsliv at Aker foreslår å betale ut 1,7 milliarder kroner i utbytte til sine eiere. I løpet av kort tid er situasjonen for norsk økonomi og næringsliv snudd på hodet. Framover trenger næringslivet redningspakker i form av lån, avgifts- og skattelettelser på flere titalls milliarder, og at staten tar den største regningen under permittering. Det vil derfor være umoralsk og et veldig dårlig signal om eierne sier ja til å putte en stor del av overskuddet i egen lomme.

Det er flere store næringer som hadde et rekordår i fjor. Både banker, energiselskaper og havbruksnæringen leverte milliardoverskudd. I en ordinær situasjon betyr det et solid utbytte til aksjonærene. Men vi er ikke i en slik situasjon nå, og 2020 kommer til å bli et svært vanskelig år for næringslivet. Mandag sendte Finanstilsynet en oppfordring til bankene, som allerede har foreslått store utbytter, om heller å styrke egenkapitalen. Det er viktig at bankene er i stand til å bære betydelige tap på utlån. Slike tap vil komme i tiden framover.

Utfordringen for bankene og andre børsnoterte bedrifter er at utbyttepolitikken også handler om psykologi. Dersom bankene ikke betaler ut utbytte, sender det et signal til andre banker om at alt kanskje ikke står så bra til. Det tolkes som et tegn på svakhet. Derfor bør myndighetene, det vil si finansministeren, forsterke budskapet fra Finanstilsynet. Staten må stille betingelser for at bedriftene skal motta støttetiltak. De som tar ut utbytte i år, bør ikke regne med statlig hjelp.

Her møter imidlertid staten seg selv i døra. Staten er selv eier i flere av landets største selskaper og i Oljefondet. Den sitter med andre ord på begge sider av bordet. Det er krevende å si nei til utbytte og bonuser i egne selskaper, men det er et viktig signal at staten går foran som eier.

Det vil ta lang tid å få norsk næringsliv på beina igjen etter at smitten er bekjempet. Mange bedrifter vil havne i en likviditetskrise. Derfor er også eierne tjent med å la pengene ligge i selskapet. En utbyttefest vil også undergrave den tilliten vi som samfunn er avhengig av for å komme gjennom krisen. Da må bedriftseierne også stille opp. Vi oppfordrer derfor generalforsamlingene til å vise solidaritet og avstå fra store utbytter. Oppdrettsselskapet Salmar på Frøya har gått foran som et godt eksempel og dropper utbytte på over to milliarder for 2019.