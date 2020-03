Frisøren må få dekket regningene

Saken oppdateres.

Staten må betale regningen til frisører, fysioterapeuter, musikere og andre som ikke lenger får lov til å jobbe på grunn av smittetiltakene. Mange yrkesgrupper har stengt virksomheten, men må fortsatt betale husleie, strømregning og forsikringer. Det går ikke veldig lenge før disse må legge ned bedriften. Den siste krisepakken som regjeringen la frem fredag, er rettet mot små og mellomstore bedrifter. Men dette dreier seg først og fremst om enkeltmennesker. Om over 300 000 som ikke vet hvordan morgendagen ser ut.

Det gjør sterkt inntrykk når gründerne Torild Langklopp og Roar Svenning, som har bygd opp den prisbelønte familiebedriften Stokkøya Sjøsenter, nå frykter at bedriften går konkurs. Hun er ikke alene om å se at livsverket kan forsvinne fordi en uforutsett krise har slått beina under livsgrunnlaget. Veldig mange små og mellomstore bedrifter i vår region er i samme situasjon. De kjennetegnes av relativt liten egenkapital og er sårbare for svingninger i markedet. Når markedet stopper helt, får det enorme konsekvenser.

Derfor er den siste krisepakken fra regjeringen helt nødvendig. Den tilbyr kontanter til bedriftene, slik at de kan dekke løpende kostnader. Det er fortsatt litt uklart hvem som får kontantstøtten og hvor mye den enkelte får. Det vil regjeringen komme tilbake til, og også Stortinget vil komme med egne krav. Denne krisepakken til inntil 20 milliarder hver måned vil også bli endret underveis når regjeringen får høstet erfaringer om hvordan den slår ut.

Det er vel og bra at næringslivet får lån til å styrke likviditeten, men også lånene skal betales tilbake. Derfor er kontantstøtte et viktig tiltak. Og det skulle bare mangle at ikke ansatte som har fått yrkesforbud og som har mistet all inntekt, får dekket faste kostnader. Regjeringen legger til grunn at kostnadene ikke skal dekkes fullt ut, og at den enkelte må ta noe av tapet. Her vil det nok bli en dragkamp med opposisjonen. Regjeringen må være raus med støtten, så får den heller justere underveis. Tidligere statsråd Victor Norman (H) sier det er bedre for nasjonen å bruke for mye penger enn for lite. Det bør også være en ledetråd for kontantstøtten.