Uholdbart av Raja og regjeringen

Her blir yrkessjåføren målt i 37 km/t over fartsgrensen

Saken oppdateres.





For ei drøy uke siden besluttet tyske myndigheter å forby store arrangement til og med 31. august. Denne uka ble det klart at en av Europas største folkefester, Oktoberfest i München også blir avlyst. I Danmark meldte statsministeren før påske at Roskilde-festivalen må avlyses. I Norge fortviler festivalarrangører over at regjeringen fortsatt ikke har avklart hva som vil skje med store arrangement berammet etter 15. juni. Her må regjering og kulturminister snarest sørge for avklaringer som burde ha vært på plass.

Det er uholdbart for arrangører å måtte vente helt opp mot 1. mai for å få avklart om de skal avlyse eller belage seg på arrangement i en eller annen form. Den store norske festivalsesongen begynner i slutten av juni. Manglende avklaring har store negative konsekvenser for så vel arrangører som utøvere og publikum. Når helsedirektøren sier at han har vanskelig for å se for seg arrangement med mer enn 100 personer i Norge i 2020, kan ikke regjering og kulturminister fortsette å skyve en avgjørelse om dette foran seg.

For at arrangører ikke skal brekke nakken økonomisk av inngåtte avtaler, er de avhengig av klare og tydelige retningslinjer fra regjeringen. Et forbud mot kultur- og idrettsarrangement i en definert periode vil faktisk være til hjelp for mange arrangører, fordi det vil utløse vanlige unntaksklausuler i avtaler om store arrangement. Vente-og-se-holdningen som har rådd så langt her til lands er mer til skade enn til gagn. Midt-Norge har mange store arrangement på kalenderen i sommersesongen som lever dårlig med usikkerhet.

I et innslag i Nyhetsmorgen på NRK denne uka fikk kulturminister Abid Raja til og med kritikk fra Fremskrittspartiets kulturpolitiske talsmann for manglende grep om situasjonen. Kulturministeren forsvarte seg med at det var første gang i hans politiske liv at han hadde blitt anklaget for å være lite synlig. Det er ikke synligheten som er det største problemet til kulturministeren i koronakrisa. Det er evnen til å omsette ord i handling det ser ut til å skorte på. I denne saken er det rett og slett på tide å få ut fingeren.

Les flere akutelle ledere fra Adresseavisen