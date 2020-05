Grønn omstilling blir helt nødvendig

Saken oppdateres.

Hun har kommet med oppsiktsvekkende synspunkter på hvordan Norge skal komme seg ut av koronakrisen. I stedet for å ta til orde for helt nødvendig omstilling, virker det som om hun vil skru klokka tilbake.

I et intervju med Aftenposten før helga ga hun uttrykk for at koronakrisen må føre til at Norge tar mindre hensyn til klimaet. Hun sa at «de siste årene har vern fått gå foran vekst» og at «nå har vi ikke den luksusen lenger». Det virker som om hun vil avlyse det grønne skiftet, som har vært et av Høyres slagord de siste årene.

Helleland leder Høyres programkomité, men det ser heldigvis ikke ut til at hun vil få gjennomslag i partiet. Statsminister Erna Solberg (H) ga klar beskjed i Aftenposten om at hun er uenig med Helleland. - Den veksten Norge skal ha framover, vil ligge i de grønne næringene, sa Solberg.

Det er mange grunner til at Helleland tar feil og Solberg har rett. Hovedargumentet er selvfølgelig at alle land må føre en aktiv politikk for å redusere klimautslippene. Klimaendringene er på lang sikt et større problem enn den krisen vi står oppe i akkurat nå. Norge har forpliktet seg til å nå en rekke klimamål. Vi kan ikke sette en strek over det.

En omstilling av norsk næringsliv vil dessuten bli nødvendig av økonomiske grunner. Olje- og gassvirksomheten har vært en velsignelse for Norge i flere tiår, men oljeeventyret vil en gang ta slutt.

Koronakrisen kan føre til at eventyret tar slutt raskere enn vi har trodd. Oljeprisen har falt dramatisk de siste ukene, og pandemien kan føre til at etterspørselen etter olje ikke kommer opp på samme nivå som før. Det kan bety lav oljepris i lang tid. Det er et problem for norsk næringsliv at vi er så avhengige av oljeprisen, som er styrt av internasjonale forhold.

I stedet for at vi skrur klokka tilbake, må Norge omstille seg til ei framtid som blir annerledes.