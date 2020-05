Barn må få helsehjelpen som de har krav på

Tror pasienter ble smittet for nesten to uker siden

Saken oppdateres.

Ikke bare har de en pandemitrussel hengende over seg, de har også opplevd å miste frirommet som skole og barnehage er til vanlig. Når en ny rapport i tillegg avdekker at barn ikke har fått den helsehjelpen de har rett på i de ukene samfunnet har vært stengt, er det ekstra ille. De sårbare barna betaler allerede en høy pris i koronakrisen. Da må de i det minste få den helsehjelpen de rettmessig har krav på.

«Nesten alle tjenester har satt i gang smitteverntiltak som er vesentlig strengere enn de råd Folkehelseinstituttet gir», er konklusjonen i ny rapport fra regjeringens koordineringsgruppe. De slår fast at mange barn og unge ikke har fått tjenestetilbudet de har rett på.

MIDTNORSK DEBATT: Rart hvis Helleland ikke har skjønt at grønn omstilling blir helt nødvendig

Blant annet har mange helsestasjoner vært stengt, mange helsesykepleiere (helsesøstre) er sendt til sykehjem for å bistå der, mens barnevernet har tilbudt videokonferanser. Når barn som har det dårlig hjemme mister hjelpen og omsorgspersoner på skolen, blir det vondt verre når hjelpeapparatet har hjemmekontor.

Vi støtter barneombud Inga Bejer Engh, som for øvrig har vært tillitvekkende tydelig så langt i krisa, når hun ifølge NRK krever at rapporten må bli en vekker for regjeringen.

Det er ikke nok å bekymre seg for barn med en far som slår eller ei mor som drikker, barna må få konkrete tilbud som kan hjelpe dem i en ekstra vanskelig tid. Når henvendelsene til barneombudets alarmtelefon har doblet seg de siste ukene, sier det mye om at mange barn sliter ekstra mye når samfunnet lukkes.

Så langt har Norge håndtert pandemien bedre enn mange fryktet. Da kan det være lett å være etterpåklok og påstå at kommuner, sykehus og politi har overreagert, slik rapporten slår fast. Samtidig har Folkehelseinstituttet hele tiden vært tydelig på at det er unødvendig å innføre strengere tiltak enn det de anbefaler. Nå må kommunene prioritere å åpne tjenestene som barn og unge har krav på, samtidig som smittevernreglene respekteres.