Forsiktig åpning på faglig grunnlag

Saken oppdateres.

Det er bra at regjeringen har varslet en forsiktig og gradvis åpning av det norske samfunnet igjen. I åtte uker har landet vært preget av tiltak så inngripende at ingen av oss vil glemme denne fasen i kampen mot koronasmitten. Uten å bli uforsiktige eller dumdristige er det viktig at vi nå følger de faglige rådene for å komme tilbake til mer normal hverdag og fest.

På «Debatten» på NRK torsdag virket det som om Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg ville åpne samfunnet enda mer og raskere enn det regjeringen legger opp til. FHIs arbeid og rapporter gjør at vi vet mye mer om smittesituasjonen i Norge nå enn 12. mars. Åpenhet og debatt om faglige vurderinger og politiske beslutninger er en styrke snarere enn en svakhet ved den norske kampen mot korona.

Om vi sammenligner med lignende pressekonferanser og debatter i USA eller Sverige, hvor de faglig ansvarlige enten havner i skyggen av statslederen eller overskygger statslederen, har den norske modellen, med rom for usikkerhet og uenighet, vist seg å være tillitvekkende.

Derfor er det viktig også å følge rådene om hvordan samfunnet skal åpnes igjen. Ukas rapport fra Folkehelseinstituttet med ny analyse av risiko framover og forslag til respons slik situasjonen er nå, bør leses og følges opp av alle som har fulgt råd og tatt grep i forrige fase. Det være seg for eksempel bruk av hjemmekontor eller situasjonen ved universitet og høyskoler.

NTNU meldte i starten av uka at forelesningene til høsten som hovedregel skal gjennomføres digitalt. Det står i grell kontrast til de nye og oppdaterte rådene fra Folkehelseinstituttet. Forskningsminister Henrik Asheim sa dessuten torsdag at målet er å ha semesterstart med åpne institusjoner til høsten. NTNU bør nå ta en ny vurdering. I tida som kommer er det viktig at institusjoner og bedrifter ikke gjør det vanskeligere enn nødvendig for folk å takle de neste fasene i kampen mot korona. Vi må heller være forberedt på å justere kursen underveis.

