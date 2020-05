Equinor-skandalen må granskes

«Paradise Hotel»-Ida (21) tilbrakte to år på sykehus: - Jeg mistet all selvtillit

Saken oppdateres.

Equinor-topper brukte 700 000 kroner på en kalkun, de sikret seg selv millionbonuser, og revisjonen kjørte rundt i en trailer og lette etter flere tusen kasser med kvitteringer fra Equinor-toppenes fest og moro i Texas. I løpet av 20 år tapte oljeselskapet, der staten eier 67 prosent, svimlende 200 milliarder kroner, ifølge avsløringer i Dagens Næringsliv. Det er utrolig at det økonomiske rotet har fått pågå så lenge. Oljeminister Tina Bru (H) krever nå svar, Arbeiderpartiets oljepolitisk talsmann, Espen Barth Eide, varsler oppvask, mens MDG ønsker en høring i Stortinget. Her er det helt nødvendig å få alle kortene på bordet og at noen holdes ansvarlig for skandalen.

Det er ille nok at Equinor gikk på et tap i milliardklassen, selv i et prosjekt med en viss risiko. Det norske oljeselskapet investerte over 250 milliarder kroner i USA, blant annet på skiferolje i en tid da oljeprisen var skyhøy. Det verste er at tapene fortsatte over lang tid og at det tok år før noen i selskapet tok tak i problemene. At det i tillegg ble sløst helt vanvittig på tøysete opplegg, forsterker bare skandalen. Det manglet ikke på advarsler fra revisjonen og andre, og det er først i de seinere årene at det er gjort forsøk på opprydding.

Skandalen gjør Mongstad-overskridelsene i sin tid til lommerusk. At avsløringene sjokkerer den politiske ledelsen, opposisjonen og de tillitsvalgte i Equinor, er overraskende og deprimerende. Det har ikke manglet informasjon om tapene i USA gjennom årene. Men de fleste, også vi i mediene, har kanskje tenkt at dette er en del av risikoen ved å satse stort i utlandet. Sjokket kommer først når saken nå brettes ut i full bredde med det samlede tapet, festene og forsømmelsen fra blant andre genierklærte, tidligere Statoil-sjef Helge Lund.

Dette føyer seg inn i flere saker den seinere tiden, som Tangen-saken, med en økonomisk elite her i landet som turer fram på første klasse. De lever tydeligvis i en helt annen verden når det gjelder økonomisk moral. Da må de også ta ansvaret når festen er over. Dersom det ikke skjer, må eierne sørge for at det får konsekvenser. Ellers rokker det ved folks tillit til Equinor som forvalter våre felles oljeressurser.

