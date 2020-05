Råkjøringen er fullstendig uakseptabelt

Kritikken burde handlet om at dette har gått for sent

Saken oppdateres.

Førerkortene sitter løst på trønderske veier om dagen. Det er ikke uvanlig at Utrykningspolitiet i Trøndelag måler hastigheter over 150 kilometer i timen og tar flere førerkort under fartskontroller. Politiet er fortvilet, og de merker en økning nå under koronaepidemien. Distriktsleder Anders Sjøtrø i UP sier til Adresseavisen at han er veldig bekymret for at det skal gå flere liv utover våren. Politiet mener det virker som om sjåførene råkjører fordi de kjeder seg. Disse sjåførene må belage seg på å være uten førerkort i lang tid, men det ser ikke ut til å skremme dem. Selv hyppige kontroller og holdningskampanjer har ikke hjulpet. Det ser dessverre ut til at det må enda strengere reaksjoner til.

LES OGSÅ: Stadig flere gir blaffen i fartsgrensene

Det er bra at UP-sjefen slår alarm. Vi ser en utvikling med ekstrem kjøring i hele Trøndelag i år. Det kan umulig bare skyldes koronaen, selv om enkelte mener det er fritt fram når det er lite trafikk på veiene. Vi ser at flertallet som blir tatt, er unge sjåfører. De fleste har derfor liten erfaring bak rattet, og de utsetter seg og andre for livsfare. Utviklingen både skuffer og overrasker politiet. Det er gjennomført flere kampanjer rettet mot ungdom og fart. Politiet og unge, skadde førere har besøkt skoler, og det er satt opp skilt langs utsatte veistrekninger. Norge har også blant Europas strengeste straffer for råkjøring. Likevel øker altså antallet råkjørere.

Fire av ti nordmenn kjører for fort. De fleste kjører ikke fortere enn at de berger førerkortet når de blir tatt. Det tyder likevel på at fartsgrensene er noe mange mener kan tøyes, og det er ikke noe godt signal til unge førere. Disse har likevel et selvstendig ansvar for egen kjørekultur når de slippes løs på veien. Førerkortet betyr også mye for denne gruppen, og det er trist at de tester grensene. Det må tydeligvis mer enn synlig politi og holdningskampanjer til for å få råkjørerne til å forstå alvoret. Det bør også vurderes å søke om å bruke flere kameraer for snittmålinger på utsatte strekninger.

LES OGSÅ: Så mye koster det deg å kjøre for fort

En pensjonert politimann uttalte nylig i Adresseavisen at det ikke holdt å bare ta førerkortet fra dem som kjørte altfor fort. Han mente denne gruppen åpenbart har så liten respekt for loven at de uansett kjørte uten lappen. Derfor foreslo han at de også må bli fratatt bilen en periode. Til skrekk og advarsel. Det er nok en reaksjon som ville virket, men ifølge politiet har de foreløpig bare hjemmel til å beslaglegge bilen dersom føreren har gjentatt lovbruddet. De ser heller ikke bort fra at mange unge råkjører tror at politiet også er i karantene. Det er ikke tilfellet. Politiet må derfor bare fortsette sin innsats gjennom flere kontroller og god informasjon. Vi kan ikke akseptere at noen uansvarlige sjåfører setter egne og andres liv i fare.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter