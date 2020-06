Krisen i USA kan ikke løses med mer vold

Saken oppdateres.

Voldsomme demonstrasjoner og opptøyer har ført til tusenvis av pågripelser i flere byer. Floyds død har utløst et raseri som ikke bare handler om politivold og rasisme, men også om mangel på framtidshåp. Vold og ødeleggelser er ingen løsning og kan ikke forsvares, men vi forstår avmakten. Dessverre blir det ikke bedre av at president Donald Trump kaster bensin på bålet.

Floyd døde av kvelning som følge av trykk mot nakken og ryggen etter at en politibetjent presset 46-åringen i bakken i flere minutter. Det skjedde selv etter at Floyd sa han ikke fikk puste og sluttet å bevege seg. Betjenten ble siden siktet for drap. Den fatale hendelsen føyer seg inn i en rekke av politivoldssaker de siste tiårene hvor afroamerikanere er blitt skadet eller drept. De siste dagene har opprøret ført til minst 5600 pågripelser, skadde og døde, portforbud, angrep på journalister og Det hvite hus. Høyreekstreme har også hevet seg på. Det som skjer, er både trist og farlig for det amerikanske samfunnet.

Mindre skremmende blir det ikke når president Donald Trump truer med å sende hæren ut i gatene for å få slutt på ufreden. Han har også bedt lokale myndigheter bli tøffere mot demonstrantene. Trump er åpenbart presset, og vil vise styrke og handlekraft, men i stedet risikerer han et tilbakeslag. USA er fra før av splittet både politisk og sosialt. Det de trenger er en samlende leder som holder hodet kaldt og maner til ro, og ikke en leder som omtaler opprøret som terrorisme og fremmer trusler som kan fyre opp under misnøyen.

Bakteppet for kaoset er ikke bare Floyds død, men håpløsheten som afroamerikanere og andre minoriteter lever i. Martin Luther King kalte opptøyer for «stemmen til de som ikke blir hørt». Mange føler seg fanget i et samfunn med rasediskriminering, fattigdom og arbeidsledighet. Koronakrisa har gjort vondt verre. Uten velferdsordninger og forsikringer er det lite å leve av når jobben og inntekten forsvinner. Dårlige helsetjenester og trange boforhold har også ført til at det er flere svarte enn hvite som har dødd av viruset. Det vi kan håpe på, er at urolighetene og koronakrisa på sikt fører til endringer som gjør det amerikanske samfunnet mindre skjevt.