Styr om statuer bør ikke få avspore debatten

Det går an å skilles «på riktig måte». Her er ekspertens beste råd

Sjefen med et klart Hedenstad-ønske: Her er svaret etter backrivalens nye kontrakt

Ny plan for trafikken kan gi Midtbyen et løft

Saken oppdateres.

Å sette store menn på sokkel er en tradisjon som ikke alltid tåler tidens tann. Derfor er den verdt å diskutere. I USA har det lenge vært strid om statuer som har blitt sett som symbol på rasisme og slavetid. I demonstrasjoner mot rasisme verden over har også europeiske statuer blitt skyteskiver de siste ukene. Flere har tatt til orde for å fjerne minnesmerker også i Norge. Det kan diskuteres, men i debatten om rasisme i Norge bør statuer være et godt stykke ned på lista.

Det er bra at problematiske sider hos fortidens menn som troner på sokkel, kommer fram i lyset. Noen ganger kan det være grunnlag for å gi plass til nye minnesmerker fra vår egen tid. Statuer bør ha historisk eller kunstnerisk verdi som gjør at de står som en påminnelse om det, også når det ikke nødvendigvis bare er på godt.

Ifølge TV2 har flere tusen underskrevet krav om at statuer av Winston Churchill og Ludvig Holberg bør fjernes i Oslo. Begge hadde sine tvilsomme sider, men det er kampen mot nazismen under krigen og arbeid for teaterkunsten som gjør at de står der. En polarisert debatt om statuer kan fort bli rasismedebattens svar på den årvisse «krigen mot jula», vel så egnet til å styrke fordommer som å bekjempe dem.

I avisa Vårt Land trekker forfatter Fartein Horgar, som har skrevet om norsk slavehandel, fram Thomas Angell og Tordenskiold fra Trondheim som eksempel på mektige menn fra kolonitiden som ikke burde ha gater og monument etter seg. Det er bra at forfattere som Horgar og andre ser med vår tids øyne på fortida, løfter fram problematiske sider ved gamle helter og med prosa river dem ned fra sokkelen.

Det betyr likevel ikke at vi skal radere Thomas Angells gate eller Tordenskjold-statuen ut av syne og ut av historien. Tvert imot kan ny kunnskap om mindre ærerike sider til historiske skikkelser gi økt bevissthet om forholdet mellom historie og nåtid. Det vil ikke skade om det bidrar til at plassering av levende og døde - og nesten bare menn - på sokkel får konkurranse av andre kunstneriske uttrykk i offentlige rom. Det er mange flotte minnesmerker og skulpturer som ikke er statuer. Når det gjelder dem som står, som en del av bybildet og historien, bør både Tordenskjold og Olav Tryggvason få fortsette med det.