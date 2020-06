Nye tiltak kommer om vi ikke skjerper oss

Malvik vedtok reguleringsplan for E6

Slik reagerer de reisende på Værnes på at de må bruke munnbind

Politi truffet med stein under demonstrasjon: - Livsfarlig

Det skal være rom for å kritisere jobben

Klokt å åpne for fotballkamper for barn igjen

Det er viktig for studentene med fysisk undervisning

Ingen grunn til strengere regler for tigging enn vi har i dag

Styret og ledelsen i RBK har en stor del av ansvaret for uføret klubben har havnet i

Bedre å gi permitterte lønn for å jobbe

Saken oppdateres.

Er vi villige til å kaste bort måneder med isolasjon, forsakelse og karantene for noen enkle smittevernregler? Mye tyder på det. I helga toppet det seg med store folkemengder tett-i-tett på badestrender, fotballsupportere som omfavnet hverandre etter Liverpool-gull på fulle puber, mens ungdom festet i stort antall både i Trøndelag og ellers i landet. Den enkleste og mest effektive at alle smittevernregler – énmetersregelen, gir mange rett og slett blaffen i.

LES OGSÅ: FHI mente hytteeiere i Sverige kunne få reise til egen eiendom. Helsedirektoratet og regjeringen prioriterte annerledes

Foreløpig har Norge kontroll på smittespredningen, som er lav sammenlignet med nesten alle andre land. Men når assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad en sjelden gang bruker utestemmen og advarer mot utviklingen, da bør vi for alvor lytte. Folk må skjerpe seg. Ingen ønsker seg vel tilbake til stengte butikker, tjenester og skoler?

Det er vanskelig å forstå hvorfor dugnaden som alle gikk med på uten å mukke, nå plutselig ikke lenger gjelder. Er nordmenn blitt så sulteforet på sosial omgang, fest og klemming at de lar smittefrykten fare? Regjeringens og helsemyndighetenes oppfordringer synes i alle fall ikke lenger å ha samme effekt som tidligere. Folk oppfører seg mer intimt enn før koronakrisen. De har allerede glemt å bruke håndsprit på vei inn i butikkene, og folk som aldri har klemt hverandre, er nå plutselig blitt veldig «klemmete».

LES MER: Svensk koronastrategi ingen økonomisk vinner

Selv om det foreløpig ikke er noen alvorlig smitteutvikling, vil det bare være et tidsspørsmål før myndighetene må dra i håndbrekket for alvor om vi fortsetter som nå. Antall unge mennesker som er smittet med covid-19, øker i Norge. Ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet er de fleste nye tilfellene av koronasmitte blant unge mellom 20 og 29 år. I juni har 106 personer i denne aldersgruppen testet positivt. Statsminister Erna Solberg advarer mot at nye, strengere tiltak kan bli iverksatt om folk ikke skjerper seg og smitteutviklingen fortsetter i feil retning. Vi har altfor mye å tape ved å ignorere disse rådene.

LES OGSÅ: Hyttefolk og hyttekommuner står sammen!

Denne sommeren vil gi svar på hvor godt Norge vil lykkes med å holde smittetallene nede. Regjeringen har gradvis gjenåpnet samfunnet og grensene for besøkende fra noen få andre land. Samtidig kan nordmenn besøke enkelte land med lav smitte. Det er utfordrende i seg selv når folk beveger seg mer enn før. Da er det ekstra viktig å følge de smittevernreglene som vi vet virker, og som det burde være mulig å følge uten for store kostnader. Alternativet er så mye verre. Den sjansen må vi ikke ta.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter