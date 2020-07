Det er viktig at vi bryr oss, det kan redde liv

Saken oppdateres.

Fredag i forrige ble Stig Winsnes reddet etter at hjertet hans stoppet under en sykkeltur i Trondheim. Winsnes fikk rask, livreddende behandling fordi Pål Martin Krogstad og to ukjente kvinner, som tilfeldigvis passerte, brydde seg. Dette bidro til å redde livet til Winsnes. Derfor er det viktig at vi bryr oss og sjekker om alt er bra når vi ser fremmede som åpenbart har helseproblemer i det offentlig rom. Neste gang kan det være en av oss som trenger livreddende hjelp.

For det er ingen selvfølge at vi stopper opp og spør helt ukjente på gaten som har fått et illebefinnende, om de har det bra og trenger hjelp. Kanskje bryr vi oss ikke, vi har ikke tid, eller vi er redde for å gjøre noe galt. Det er dessverre altfor få som kan førstehjelp. Men vi kan likevel gjøre en forskjell. Som da Krogstad oppdaget en mann som lå fredelig på bakken ved Erkebispegården. Han stusset over at personen lå med sykkelen over seg. Da han gikk bort og sjekket tilstanden, kjente han verken pust eller puls. Winsnes var bevisstløs etter at hjertet hadde stoppet. Krogstad ropte på to kvinner som gikk over plassen. Den ene hadde nettopp gjennomgått kurs i hjerte- og lungeredning, og hun startet umiddelbart gjenopplivning. Samtidig ble AMK-sentralen ved St. Olavs hospital tilkalt via 113.

Fra Winsnes ble funnet og fikk hjerte- og lungeredning, til AMK-sentralen ble kontaktet og hjertet begynte å slå igjen, gikk det elleve minutter. Familien til Winsnes er ikke i tvil om at den raske hjelpen reddet faren. I et leserinnlegg i Adresseavisen skriver de blant annet: «Takket være at noen valgte å bry seg, og at dere tre ga umiddelbar hjelp, kom vår far fra dette på en måte vi ikke våget å håpe på, da han våknet fra kunstig koma lørdag kveld». Nå ønsker de også å få tak i de to ukjente kvinnene for å takke for hjelpen.

Dette viser at enkeltes bidrag, at noen bryr deg og heller spør en gang for mye, kan være avgjørende for å redde liv. Selv om ikke alle kan førstehjelp, er det viktig å ringe 113. Dermed vil hjelpen komme. Men i de minuttene det tar, kan vi med støtte fra AMK-sentralen starte førstehjelpen. I distriktet kan det også gå litt lengre tid før ambulansen er på plass. Da er den første hjelpen ekstra viktig. Oppfordringen er derfor at vi bryr oss og ofrer noen minutter. Det kan redde liv.

