Dramatisk om USA avvikler forhåndslagrene

De amerikanske forhåndslagrene i Norge og tilstedeværelsen av amerikanske marinesoldater er viktige for det norske forsvaret, og de har vært en garantist for vår sikkerhet i flere tiår. Tre av forhåndslagrene ligger i Stjørdal, Verdal og Bjugn og består av flere tusen militære kjøretøyer og ammunisjon lagret i fjellhaller. Nå advarer norske offiserer og en forsker i en artikkel i Aftenposten at USA kan trekke ut styrkene og avvikle forhåndslagrene innen 2030. Det vil få dramatiske følger for norsk sikkerhet, og det vil bety at Norge må ta et mye større ansvar for eget forsvar.

Avtalen om forhåndslagrene og utplasseringen av US Marines i Norge har vært kontroversiell. Den har utfordret norsk basepolitikk som ikke tillater at utenlandske styrker er utplassert på norsk jord permanent. Avtalen med USA innebærer blant annet at omlag 350 amerikanske soldater stasjoneres her i seks måneder av gangen. Målet er å trene under ekstreme værforhold og øve sammen med norske styrker for en fremtidig krise- eller krigssituasjon. Hensikten er at Norge skal få hurtig bistand fra USA ved å bruke utstyr som allerede er lagret i Norge.

Ifølge Aftenposten mener ekspertene at USA i fremtiden vil flytte mer av oppmerksomheten og egne styrker nærmere Kina for å balansere styrkeforholdet i Stillehavet. Den amerikanske generalen, David H. Berger, har også varslet en omorganisering av US Marines. Han har blant annet gitt ordre om at antallet soldater skal reduseres, og at stridsvogner og tilhørende forhåndslagret utstyr skal avvikles innen ti år. Det vil få konsekvenser for Norges evne til å forsvare et eventuelt angrep dersom amerikanske styrker ikke lenger kan settes raskt inn.

Foreløpig har norske myndigheter ikke fått signaler om at amerikanerne vil trekke seg ut. Det er likevel ingen tvil om at et sterkere Kina har utfordret USA i sitt nærområde. Samtidig har vi det siste året sett hvor uforutsigbar amerikansk politikk er blitt. Vi kan derfor ikke ta for gitt at USA vil komme oss til unnsetning i en krisesituasjon. Vi ser også et mer aggressivt Russland, som i det siste har gjennomført flere øvelser tett utenfor kysten vår. Norge har derfor en stor utfordring med å overbevise USA om hvor viktig dette samarbeidet for Norge, men også for amerikanerne. Alternativet er at Norge må ruste opp eget forsvar kraftig.

