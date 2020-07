Et friskt pust for unge som vil kjøpe bolig

Saken oppdateres.

Klarer man å oppdrive 180 000 kroner i egenkapital, kan man eie sin egen leilighet og samtidig betale mindre i måneden enn om man skulle leid en leilighet av tilsvarende størrelse. Det kan gi flere førstegangskjøpere mulighet til å investere i egen bolig, uten økonomisk hjelp fra foreldre.

Les også: Norge – mitt nærmeste ferjeland

Det er riktignok vanskelig å kalle 1,3 millioner for 16 kvadratmeter et røverkjøp. Kvadratmeterprisen er på rundt 80 000 kroner, som nesten er det dobbelte av gjennomsnittet i Trondheim. Det er likevel vanskelig å ikke tolke dette som et positivt signal, i det som har blitt en stadig mørkere situasjon for unge som ønsker seg inn på Trondheims boligmarked. Det er blitt allment akseptert at unge som vil kjøpe bolig, er avhengig av at foreldrene kan stille som kausjonister for boligkjøpet. De med de mest pengesterke foreldrene har større sjanse til å gå seirende ut av en budrunde, noe som i sin tur er med på å jage prisnivået videre opp.

De allerede ressurssvake taper, og må fortsette i et overpriset leiemarked som gjør det enda vanskeligere å bryte sirkelen. Å spare opp nok egenkapital til å kjøpe bolig uten foreldrenes hjelp, vil nok fortone seg nærmest som en umulighet. Unge i dag drømmer ikke om å bli filmstjerner eller astronauter – de drømmer om egen bolig og fast jobb. Dette skyldes ikke en forandring i ungdommen, men en forandring i markedet de siste årene. Fra stadig yngre alder blir de klar over hvilken utfordring det er å komme inn på bolig- og jobbmarkedet.

Les også: Munnbind – hvor vanskelig kan det være?

Det eierne av disse 16 kvadrats leilighetene på Byåsen vil måtte betale i måneden, vil være rundt tusenlappen billigere enn gjennomsnittsprisen for leie av et rom i et kollektiv i Trondheim. Det bør ikke være en uoppnåelig ønskedrøm for en ung trønder å eie sin egen bolig. Vi mener derfor at prosjekter som «Easy Byåsen» er et steg i riktig retning, på tross av den stive kvadratmeterprisen. Vi trenger flere boliger rettet mot dem som har dårlig råd, slik at unge i større grad kan slippe unna urettferdigheten av å være prisgitt sine foreldre.