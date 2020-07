Forståelig frustrasjon på Lerkendal

Et friskt pust for unge som vil kjøpe bolig

Rosenborg og andre toppklubber taper millionbeløp hver kamp på at de bare får ha inntil 200 tilskuere. For Rosenborg betyr det at over 20 000 seter står tomme. Det må de fortsette med en stund fremover etter at Norges Fotballforbund (NFF), Toppfotball Kvinner og Norsk Toppfotball (NTF) fikk avslag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet på å teste ut inntil 2 500 tilskuere i fire kamper.

En av kampene det ble søkt om, var oppgjøret mellom Rosenborg Kvinner og Vålerenga på Lerkendal. Avslaget på å gjennomføre denne historiske kampen med noen flere publikummere, har skapt stor frustrasjonen i Rosenborg. Lerkendal har over 20 utganger og en beredskap på å håndtere langt større publikum på en sikker og smittetrygg måte. Det er altså ikke noe godt argument med hensyn til mulig smittefare å ikke teste ut dette. Og det er et kostbart avslag for klubbene. Vi mener det burde vært mulig å prøve ut et tross alt begrenset antall publikummere på en svær arena som Lerkendal.

Vi har også tidligere ment at helsemyndighetene har vært vel restriktive overfor breddeidretten, som ikke får spille kamper før tidligst til høsten. Regjeringens køordning har vært begrunnet i smittevernhensyn, men også i økonomiske forhold. Derfor har det vært viktig at virksomheter som har vært ekstra hardt rammet under koronakrisen, har stått foran i køen når regjeringen har lettet på restriksjonene. Idretten har ikke tilhørt denne gruppen selv om toppidretten relativt tidlig fikk spille kamper.

Det har trolig vært fornuftig å følge en strategi der vi gradvis og kontrollert har åpnet opp samfunnet. Samtidig bør det være mulig å ta hensyn til aktiviteter som ikke vurderes som så samfunnsviktige, men der smittefaren er lav. Vi mener idrett og kultur har en viktig samfunnsfunksjon både for økonomi, helse og trivsel. Vi er nå i en situasjon hvor Norge har åpnet opp for reiser til og fra land som ligger på grensen til rød sone, og der smitten nå er økende igjen. Dette er åpenbart en større fare for økt smitte i Norge enn en kontrollert og meget moderat åpning for noen flere publikummere, der det er mulig å holde god avstand og effektiv og trygg logistikk.

Det er en viss fare for at den andre smittebølgen vil føre til at noen flere blir smittet. Helsemyndighetene mener vi er bedre forberedt på å møte denne nå. Et forsøk med noen flere publikummere på Lerkendal vil neppe utgjøre noen stor smittefare og burde vært testet ut.

