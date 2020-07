Olavsfest til ettertanke i stedet for folkefest

Vi gjør mye for at flere folk skal bo i sentrum

Saken oppdateres.

Uka vi er inne i, i overgangen mellom juli og august, betyr vanligvis årets store folkefest i Trondheim. Olavsfest har utviklet seg til en festival som spenner vidt, med arrangement i mange kategorier, fra folkefest for tusener via kirkekonserter til debatt og samtaler i mer intime arrangement. Årets festival blir av opplagte årsaker helt annerledes enn de foregående. Festivalen skal ha ros for at det likevel blir Olavsfest, denne gang med en imponerende rekke digitale arrangement i en festival som ser ut til å tilby publikum påkobling mer enn avkobling.

For ni år siden, like etter 22. juli 2011, ble det også en spesiell festival. Heller ikke da ble festivalen avlyst, selv om noen arrangement utgikk. Som verdibasert festival fikk 2011-utgaven en egen dimensjon i en vanskelig tid for mange. Nå er det koronasituasjonen som fører til at kulturfestivaler over hele verden denne sommeren enten er avlyst eller framstår i en helt annen drakt enn vanlig.

Vi er glade for at det tross alt blir festival i år, selv om folk flest stort sett må ty til internett for tilgang til opplevelsene. Mens jazzfestivalen i Molde satset på mange små arrangement innenfor det som har blitt kjent som 200-personers-grensa, satser Olavsfest i større grad på profesjonell digital og gratis overføring av konserter og samtaleprogram. Intimkonserter for et engere publikum passer bedre med jazzens vesen og opphav enn Olavsfests formålsparagraf om å nå et bredt publikum nasjonalt og internasjonalt.

Olavsfest skal være en arena for refleksjon i skjæringspunktet mellom tro og samfunn, nært knyttet til Nidarosdomen som et nasjonalt kirkelig og kulturelt kraftsentrum, forankret i den tusenårige olsoktradisjonen. Det står det i formålsparagrafen til festivalen, som sannsynligvis vil bli løftet fram og skinne ekstra i tida fram mot 2030.

Vi får håpe og tro at Olavsfest 2020 blir et unntak, i den forstand at festivalen fortrinnsvis må oppleves på skjerm. Vi vil oppfordre til bruk av festivalen, digitalt eller ved oppmøte der det er mulig. Området rundt Nidarosdomen får en egen stemning denne uka, til glede for fastboende som tilreisende. Den stemningen og det festivalpreget i unik historisk ramme må vi ta vare på.