Riktig ikke å åpne samfunnet ytterligere

To til sykehus etter at Secret Service skjøt mann utenfor Det hvite hus

Saken oppdateres.

I løpet av helga har åtte nye personer har fått bekreftet covid-19-smitte i Trondheim. Denne uka kommer studentene tilbake til byen og til andre studiesteder i regionen. Med fadderuker og flere tusen studenter samlet, sier det seg selv at ikke alle følger alle smittevernregler til punkt og prikke. Vi støtter regjeringens forsiktighet med å åpne samfunnet mer. Samtidig mener vi fortsatt det er uheldig at skjenkestedene må stenge kranene ved midnatt. Det kan føre til flere private fester der bevisstheten om énmetersregelen fort drukner i øl. Men hvis vi alle skjerper oss og test- og sporingskapasiteten blir bedre, kan vi sørge for at vi ikke rykker tilbake til mars igjen.

De siste par ukene har det vært mange nedslående korona-nyheter i Trøndelag. Det er påvist smitte hos ansatte i en barneskole, ved Hornemannsgården og St. Olavs hospital og en besøkende hos treningssenterkjeden Fresh Fitness. I går ble det kjent at åtte nye har fått påvist smitte. Kommunen kjenner ikke til smittekilden til to av dem. Kommunen jobber på spreng med å spore smitte, og kapasiteten på koronatelefonen skal økes ytterligere. Det bør skje snarest. Med mer reising, jobbstart og studiestart etter ferien, vil nok mange flere ønske å teste seg. Det er ille hvis personer som har sterk mistanke om at de er smittet, ikke får testet seg. Terskelen for å bli testet, bør være lav.

For at smittesporingsarbeidet ikke skal bli kul umulig, er det samtidig viktig at folk flest tar ansvar. Det er naturlig at reglene går i glemmeboka etter månedsvis med korona, når vi er i butikken, på bussen eller i sosiale lag. Men nå er det alvor, og folk må følge smittevernreglene. "Det er da ikke smitte i Trondheim" sier folk og klemmer hverandre. Selv om smitten er lav i Norge, har den økt de siste ukene. Særlig er det økning blant mennesker i 20-årene. Smitte kommer blant annet fra utlandet, og det er ingen grunn til å dra på unødvendige utenlandsreiser nå.

Midtnorsk debatt: De fire store bør ikke få ture fram her heller

Med unntak av fredagens beslutning om å stenge alkoholserveringen på utesteder ved midnatt, støtter vi regjeringens beslutning om ikke å åpne samfunnet ytterligere. Vi må trykke på bremsen, beholde kontrollen og begrave "dette skjer ikke meg"-mentaliteten.