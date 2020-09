Det er en fallitterklæring om matfestivalen legges ned

Saken oppdateres.

En av landets raskest voksende matfestivaler, Trøndersk matfestival og Bryggerifestivalen, står i fare for å bli lagt ned på grunn av koronatiltakene. I fjor besøkte over 200 000 festivalen i Trondheim, men nå advarer daglig leder Aslaug Rustad i Oi! Trøndersk Mat og Drikke i et innlegg i Trønderdebatt om at det går mot slutten dersom ikke festivalen får økonomisk støtte. Rustad sier til Adresseavisen at de har tapt ti millioner i inntekter på grunn av arrangementsforbudet fra regjeringen. Derfor må alle gode krefter i regionen sørge for at arrangementet får de nødvendige tre millioner kronene i støtte som de trenger for å overleve.

Det er ingen tvil om at denne mat- og drikkefestivalen er viktig for regionen. Trøndelag blir Europas gastronomi-region i 2022, og det er brukt betydelig beløp på å markedsføre regionens styrker innenfor produksjon og bearbeiding av lokale matvarer. Trønderske restauranter og bønder hylles av Michelin-guiden og av matentusiaster. Det vil være en fallitterklæring for denne satsingen om ikke politikere og næringslivet sørger for å gi matfestivalen økonomisk hjelp til å drive videre.

Da koronarestriksjonene stoppet årets arrangement, ble festivalen omorganisert til over 200 mindre arrangementer i hele Trøndelag. Det forhindret likevel ikke at festivalen tapte halvparten av sine inntekter. Hovedårsaken var at Bryggerifestivalen i Trondheim fikk forbud mot å arrangere. Arrangøren har i lang tid jobbet med myndighetene for å få støtte, men er så langt ekskludert fra regjeringens krisehjelp fordi matfestivalen ikke regnes som et kulturarrangement. Det er en høyst merkelig begrunnelse. Spesielt når vi også ser at andre større arrangementer som oljemessa i Stavanger og Dyrsku´n i Telemark har fått mange millioner i støtte.

Satsingen på matkulturen i Trøndelag er blitt en stor suksess, og har ført til ny virksomhet og optimisme blant produsenter og restauranter. Hvis matfestivalen har havnet i en blindsone for koronastøtte, bør regjeringen rette opp i det. Men også Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og private aktører må kjenne sin besøkelsestid og bidra til at vi fortsatt kan ha en folkefest på Torvet med trøndersk mat i sentrum.

