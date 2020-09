Krisepakken til reiselivet krever også omstilling

Saken oppdateres.

Reiselivsnæringen får inntil én milliard kroner i kompensasjon for tapte inntekter på grunn av koronakrisen og 250 millioner til å omstille seg. Mandag la regjeringen fram redningspakken som skal gi et hardt prøvet reiseliv pusterom fram til nyttår. Men krisen for bransjen vil ikke være over i år. Derfor vil det fortsatt være behov for økonomisk støtte, og regjeringen må kreve omstilling i en bransje som er nødt til å endre seg på grunn av koronapandemien. Selv om verden får tilgang på vaksine i løpet av neste år, vil ikke de bedriftene som lever av turisme, hotell- og konferansevirksomhet være tilbake som normalt på noen år. Det er ikke til å unngå at flere vil gå konkurs og mange må omstille seg.

Da Norge og store deler av verden stengte grensene, fikk det betydelige konsekvenser for de fleste som driver med reiseliv og ulike arrangementer. Nå har det vist seg at nordmenn har benyttet mulighetene til å feriere i eget land. Det har bidratt til at antall konkurser og tap av inntekt har blitt noe mindre enn fryktet. Likevel har dette på langt nær erstattet tapet av utenlandske turister. Mange små og mellomstore reiselivsbedrifter i kommunene er helt avhengig av denne turisttrafikken.

Mange turister har sørget for at småsteder langs kysten har blomstret. De vil forhåpentligvis komme tilbake når krisen er over. Mer usikkert er det med masseturismen og alle hotellene som baserer mye av lønnsomheten på kurs og konferanser. Også flyselskapene vil merke at vi flyr mindre og at mange møter framover i større grad vil skje digitalt. Det er bra for klimaet og for en mer effektiv arbeidshverdag dersom flere møter kan gjøres via en PC, men det vil bety at disse bransjene må innrette seg på en annen hverdag. Og i verste fall at noen må legge ned virksomheten.

Det er derfor viktig at statens redningspakker framover ikke bare bidrar til å holde dagens virksomhet gående som før, men at de også er innrettet slik at de forbereder næringslivet på endret konkurranse. Den nye omstillingspakken bygger på en tidligere pakke på 250 millioner kroner. Den har allerede vist seg å være for liten, og den viser at bransjen også innser behovet for omstilling. Det er bra. I Trondheim har hotellbransjen klart seg bedre enn i mange andre byer, men også trønderske hotell må forberede seg på trangere tider. Signalene om at eventarrangementer også får hjelp, er positive nyheter for blant andre Trøndersk Matfestival.

