Togsatsing i Trøndelag omsider på sporet

Saken oppdateres.

Det var Venstre som fikk gleden av å lekke fra neste års statsbudsjett da partiet i helga hadde sitt landsmøte. Av de 32 milliarder jernbanekronene som kommer i budsjettet, skal 600 millioner brukes på investeringer på Trønderbanen og Meråkerbanen. Nyheten ble straks markert som en seier av trønderske politikere fra regjeringspartiene.

Det er selvsagt gledelig når regjeringen setter av penger til jernbane i Midt-Norge, men det hadde vært en større nyhet dersom disse pengene ikke kom nå. Bevilgningen er en konsekvens av tidligere beslutninger om å starte elektrifiseringen av Meråkerbanen og deler av Trønderbanen, samt å gå til innkjøp av nye togsett som både går på diesel og elektrisitet.

Når sant skal sies, har de borgerlige partiene i Trøndelag vært flinkere til å feire togløftene fra regjeringen enn å innfri dem. Tilbake i 2017 jublet de for at både Trønderbanen og Meråkerbanen skulle være fullt elektrifisert i 2021 og at reisetiden mellom Trondheim og Steinkjer ville være 10-15 minutter kortere.

Det gikk imidlertid ikke lang tid før den store togsatsingen sporet av. Kostnadene ble for store. Prosjektet ble nedskalert. Nå er planen å trekke strømkabler fram til Stjørdal og langs Meråkerbanen. I stedet for elektriske lokomotiver blir det investert i hybridtog som går på både strøm og diesel. Det de borgerlige partiene nå ber oss feire, er en delvis elektrifisering av jernbanen som på sikt kan gi hyppigere avganger og redusert reisetid.

Vi skal være fornøyde når det endelig satses på jernbane i Trøndelag. Både Venstre, Høyre og KrF har rett i at det er denne regjeringen som setter igang de høyst nødvendige og lenge etterlengtede investeringene. Det er likevel grunn til å påpeke at den delvise elektrifiseringen utløser en del problemer vi ville ha unngått med full elektrifisering: Nå investeres det i hybridtog som er dyrere enn rene elektriske tog, og som også er så tunge at de ikke kan kjøre på Meråkerbanen uten dispensasjon.

Uansett er det ikke tvil om at tida er overmoden for å satse på tog i Trøndelag.